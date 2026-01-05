Condena Universidad Médica villaclareña barbarie contra Venezuela

La Universidad Médica de Villa Clara se convirtió este lunes en tribuna de condena por la agresión perpetrada por fuerzas especiales norteamericanas contra la hermana República Bolivariana de Venezuela.

Convocados por la Central de Trabajadores de Cuba, profesores y estudiantes de la Universidad Médica unieron sus voces en repudio a los actos de terrorismo de estado orquestados por el presidente Donald Trump y el secuestro del mandatario venezolano Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Entre los participantes, la estudiante cubano-venezolano Anaya Gabriela Pérez, de la carrera de Higiene y Epidemiología, relató la horas de angustia vividas por la situación de sus familiares en Caracas y el destino de su patria.

Norys Moreno, secretaria del Buró Sindical Especial de la Universidad, en representación de los más de más de 1500 trabajadores y más de siete mil estudiantes, expresó el repudio enérgico a la barbarie e injerencia cometida por los Estados Unidos que pone en peligro la paz de América.

La Universidad Médica de Villa Clara se convirtió en tribuna de rechazo a la violación de lo derechos internacionales y a la libre autodeterminacion de los pueblos.

Villa Clara se une a la causa de la patria de Bolívar y al dolor de los compatriotas cubanos y venezolanos caídos en el cumplimiento del deber.