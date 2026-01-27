Con las antorchas del centenario en alto, la juventud cubana vuelve a marchar por Martí y Fidel

Nuevamente la juventud cubana levanta sus antorchas para rendir homenaje al más universal de los cubanos, José Martí, en el aniversario 173 de su natalicio. Esta vez, la marcha está cargada de un simbolismo mayor, impulsada por la motivación de saludar el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien junto a esa misma generación de jóvenes hizo realidad los sueños del Apóstol.

Como es tradición desde 1953, la columna de fuego parte desde las escalinata de la Universidad de La Habana, Alma Máter que una vez más auspicia el emotivo tributo.

Encabezan la marcha el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización del PCC; Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; así como otros dirigentes del Partido, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas y la Federación de Estudiantes Universitarios

Esta Marcha de las Antorchas, que se realizó por primera vez en la medianoche del 27 de enero de 1953 –entonces para conmemorar el centenario martiano–, cumplió este martes 71 años. Aquella gesta estudiantil, en la que participó el joven Fidel Castro, fue un preludio del asalto al Cuartel Moncada.

Hoy, a 73 años de aquel acontecimiento, otro centenario –el del líder histórico de la Revolución– invita a la misma cita, demostrando la permanencia de los ideales de justicia, soberanía y antimperialismo en las nuevas generaciones.

