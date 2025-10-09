Celebran aniversario 35 del hospital Clínico-Quirúrgico Universitario «Arnaldo Milián Castro»

Con una gala político-cultural, el hospital Clínico-Quirúrgico «Arnaldo Milián Castro» celebró sus 35 años de creado. Presentes estuvieron Susely Morfa González, miembro del Comité Central del PCC y su primer secretaria en Villa Clara, y Milaxy Sánchez Armas, gobernadora provincial, así como dirigentes de las organizaciones políticas y de masas.

Con el reclamo del pueblo villaclareño del cese del genocidio del estado de Israel contra el pueblo palestino, inició la gala por el aniversario 35 del coloso asistencial de Villa Clara.

Durante la celebración fueron reconocidos varios servicios que distingue por la calidad y estabilidad asistencial, mientras la distinción Manuel Piti Fajardo le fue entregada a un grupo de profesionales con una intachable trayectoria laboral y profesional

Por la encomiable labor asistencial, científica y docente durante más de tres décadas, la Dirección General de Salud entregó un reconocimiento a la institución insigne en el centro de Cuba, por sus más de 15 servicios regionales.

Por su parte el Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, le otorgó al centro por única ocasión el Sello Conmemorativo 86 Aniversario de su fundación.

Como justo reconocimiento a la dedicación y entrega del personal del Arnaldo Milián y su compromiso por garantizar la salud y el bienestar de la población villaclareña en cualquier circunstancia, el Partido y Gobierno entregaron un reconocimiento especial a la institución, ejemplo de resiliencia y lucha por la vida.

Las palabras centrales fueron pronunciadas por el Doctor Esteban Roy Caraballo, director del hospital,

quien felicitó a sus trabajadores y los exhortó a continuar apostando por la salud del pueblo.

La gala por el aniversario 35 del hospital Arnaldo Milián Castro, amenizada por el talento cultural del patio, fue escenario para homenajear al Guerrillero de América, paradigma de médico y revolucionario para todas las generaciones de cubanos.