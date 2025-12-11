Celebra Villa Clara aniversario del sistema de atención a los combatientes y sus familiares

El aniversario 50 de la creación del sistema de atención a los combatiente y sus familiares se celebró este 11 de diciembre en Villa Clara. Presentes estuvieron las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia, así como jefes y oficiales de la FAR y el MININT.

Desde la cabaña de trabajo del Comandante en Jefe, sitio donde el líder de la Revolución planificaba los destinos económicos y sociales de la provincia, se reconoció la labor de quienes tuvieron la honrosa misión de atender a combatientes y familiares que participaron en la epopeya de Angola.

Fue en el contexto de la Operación Carlota cuando el líder de la Revolución decide crear oficinas de atención a los combatientes y familiares en cada provincia y municipio, para que ningún combatiente quedara desamparado.

Entre los fundadores en Vila Clara estuvo el Coronel de la reserva Miguel Anzelmo Pedraza Quintana, quien evocó los momentos fundacionales y lo difícil y triste de aquellos tiempos cuando había que comunicarle a una madre que había perdido a su hijo en combate.

Durante el acto conmemorativo se entregó el sello 50 aniversario a cinco destacados colaboradores con una trayectoria relevante dentro del sistema de atención.

Fueron días de muchos trabajo, de extensas horas de búsqueda y localización de combatientes caídos en combate y luego el triste momento de enfrentarse al dolor de una familia, expresó emocionado Juan René Artiles al frente de la Oficina Nacional de atención a los combatientes desde 1975 hasta el 2008.

El Sello Villa Clara con todos, le fue entregado la Dirección Provincial de Atención a los Combatientes y de manera especial a su directora Ileana Orlendys González, quien por ocho años se ha mantenido con un trabajo estable al frente de esta actividad.

El sindicato Nacional de la Administración Publica otorgó la distinción Colectivo distinguido Nacional a la oficina de atención en Santa Clara .

Reconocidos fueron también los jefes de departamentos de la oficinas de los 13 municipios, así como representantes de organismos de este sistema .

Las palabras centrales fueron pronunciadas por Sucely Morfa González miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, quien enalteció la obra revolucionaria de nuestros combatientes y subrayó la importancia de la atención y el respeto a ellos.

El Sistema de Atención a los Combatientes se creó el 11de diciembre de 1975 ,una vez iniciada la Operación Carlota con el objetivo de acompañar a combatientes y familiares que participaron en el proceso de liberación del continente africano .

En Villa Clara 2577 combatientes son beneficiados con el sistema de atención distribuidos en cinco categorías ,de ellas una corresponde a combatientes rebeldes y clandestinos ,en la actualidad con una cifra de 450 asociados .

