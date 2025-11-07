Celebra UCM villaclareña graduación 57

✍🏻📸Con información de UCM y Vanguardia

Justo desde el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Guevara, sitial sagrado de la patria, aconteció la 57 graduación de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara.

En el acto se reconoció a 23 graduados que integran la Vanguardia Mario Muñoz Monroy, por su excelente trayectoria e incondicionalidad.

Se diploman en esta promoción profesionales de Trinidad y Tobago, Suecia y Granada, como reflejo del alcance internacional de la educación médica cubana.

La ceremonia estuvo presidida por Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sánchez Armas, presidenta y vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente, y el Dr. Calixto Orozco Muñoz, rector de la UCMVC.