Celebra UCM villaclareña graduación 57

FB IMG 1762529531755

✍🏻📸Con información de UCM y Vanguardia

Justo desde el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Guevara,  sitial sagrado de la patria, aconteció la 57 graduación de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara.

FB_IMG_1762529521193-300x225 Celebra UCM villaclareña graduación 57

En el acto se reconoció a 23 graduados que integran la Vanguardia Mario Muñoz Monroy, por su excelente trayectoria e incondicionalidad.

FB_IMG_1762529522825-300x225 Celebra UCM villaclareña graduación 57

Se diploman en esta promoción profesionales de Trinidad y Tobago, Suecia y Granada, como reflejo del alcance internacional de la educación médica cubana.

FB_IMG_1762529550311-300x225 Celebra UCM villaclareña graduación 57

La ceremonia estuvo presidida por Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sánchez Armas, presidenta y vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente, y el Dr. Calixto Orozco Muñoz, rector de la UCMVC.

