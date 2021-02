Un SOS por la salud ambiental en la batalla contra la pandemia.

El decreto 31 que publicó la Gaceta Oficial del Ministerio de Justicia de la República de Cuba recoge las sanciones a aplicar al incumplimiento de las medidas sanitarias para la prevención y el enfrentamiento a la COVID-19, explicó en la Revista Especial de Telecubanacán el Master Juan Carlos Acosta Rodríguez, jefe del Departamento de Salud Ambiental en Villa Clara.

Se refiere este especialista a las cuantías de multas a pagar ante el delito de violación e infracciones en materias sanitarias.

Continúa el master Juan Carlos, que incluye entre las transgresiones el no uso de la mascarilla o nasobuco, o uso incorrecto del mismo en lugares públicos, así como el no acatamiento del distanciamiento físico y del mal uso o no de soluciones que en los establecimientos se ubican a la entrada para evitar la trasmisión de la enfermedad.

Acudir con síntomas de enfermedades respiratorias o con ellas a los centros de trabajo y estudio, con estados gripales, fiebres u otras sintomatologías que respondan a enfermedades respiratorias, más en los momentos en que vivimos, donde debemos pensar siempre en COVID primero y acudir al médico a verificar y no andar en las calles, también son contravenciones que llevan sanción. De ser así las medidas disciplinadas se impondrán con la aplicación de sanciones y altas multas.

De igual manera con la inobservancia o desacato de cualquier otra medida que tomen las autoridades del Consejo de Defensa en aras de frenar la trasmisión de la epidemia, acotó el jefe del Departamento de Salud Ambiental en el territorio central de Cuba.

El objetivo de estas sanciones es evitar el incremento de la trasmisión de este tercer rebrote de la pandemia en nuestro país. De ahí que cualquier medida que se tome va en beneficio de todos los ciudadanos, concluyó el Master Juan Carlos Acosta Rodríguez, jefe del Departamento de Salud Ambiental en Villa Clara.