Presidente cubano desarrolla reunión de trabajo en Villa Clara

Alberto López Díaz, Gobernador la provincia y Vicepresidente del Consejo de Defensa, explica que el territorio se encuentra en Fase de Transmisión Autóctona Limita y el riesgo de transmisión se incrementa en este tercer rebrote en un 226,7%, con una tasa de incidencia de 90,5 por cada 100 mil habitantes, superando al primer brote en 488 casos más.

En las últimas horas la provincia presentó 25 casos positivos, de ellos unoimportado y el resto autóctonos que se estratifican en 15 de Santa Clara, 6 de Ranchuelo, 2 de Manicaragua, 1 de Santo Domingo y 1 de Sagua La Grande.

En cuanto a la Tarea Ordenamiento, López Díaz agregó que se garantizó el pago a 129 472 pensionados beneficiarios de la Seguridad Social y de dos mil 399 núcleos identificados como posibles vulnerables fueron aprobados en los consejos de dirección municipales 984 para prestaciones de la Asistencia Social.

El Viceprimer Ministro, Doctor Roberto Morales Ojeda, alerta sobre la situación epidemiológica en este tercer rebrote, en el que no podemos olvidar que la única vacuna con la que se cuenta es la responsabilidad. Insistió en garantizar que la pesquisa sea efectiva y sea una medida del detección y contención del virus, señalamiento con el que coincidió la Doctora Gretza Sánchez Padrón, Directora Provincial de Salud en Villa Clara.

En cuanto a la Tarea Ordenamiento, Marino Murillo Jorge, Jefe de la Comisión para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, propició un debate sobre lo que significan las transformaciones económicas y la percepción que tiene la población cubana.

Según el Viceprimer Ministro Jorge Luis Tapia, en el tema de la producción de alimentos, hay que prestar atención a la resiembra del café para rescatar poblaciones, la calidad de las semillas de todos los cultivos y los impagos a los productores que frenan los niveles que se esperan, pero reconoció los resultados que existen en el programa Más Alimentos con Más Ciencia, que ya muestra un impacto en el territorio.

Según el Viceprimer Ministro Alejandro Gil, hay que favorecer el empleo en el sector productivo, porque es la única forma de disminuir, a futuro, los precios, además, se impone sustituir los componentes importados en las líneas de producción y así la eficiencia sea la que se espera y las empresas no operen con pérdidas…»se están dando soluciones, no problemas, pero en cada uno está hacer lo correcto, lo que aporte y no reste a la economía del país».

El Presidente cubano plantea que «comenzó el año en una situación compleja, con un rebrote de la pandemia, del que se impone salir, desde la experiencia, para preservar la salud y revitalizar la actividad económica, hay que trabajar como sistema, hay que despojarse de cualquier manifestación de inquietud o cansancio, hay que rectificar, ajustar e impactar en el desarrollo económico del país y en la vida social.»

Díaz-Canel agregó que este rebrote de la COVID-19 es resultado de la irresponsabilidad individual y el exceso de confianza por parte de las instituciones, lo que implica poca calidad en la pesquisas y deficiente control de los períodos de aislamiento, entre otras causas.

«La Tarea Ordenamiento conlleva cambiar la forma de pensar, no tapa las ineficiencias de las empresas, a costa de subir los precios, aboga por la igualdad social y no por el igualitarismo. Muchos se han adelantado a tomar decisiones a costa del pueblo, sin hacer el verdadero análisis financiero y económico, sobre la base de la eficiencia».

«En medio de esta situación, no podemos pedir más que ser responsables, asumir cada uno su tarea y pensar juntos como país», concluyó el mandatario cubano su intercambio con las máximas autoridades de Partido y el Gobierno en Villa Clara.

Noticia en construcción