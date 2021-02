La inmunización de los pequeños de casa, proyecto cubano efectivo.

Este año en medio de la pandemia que atraviesa Cuba y el mundo, no se descuida tampoco esta enfermedad y del 22 al 26 de febrero comienza en Villa Clara la Campaña de Vacunación Antipolio, aseguró en la Revista Especial en tiempos de COVID de Telecubanacán, la Licenciada Onelida Maure Rodríguez, Responsable del Programa de Vacunación de la provincia.

Mantener eliminada la poliomielitis como enfermedad en el territorio nacional es su objetivo esencial. Vacunar a los niños menores de tres años o sea desde 30 días de nacidos hasta los dos años, 11 meses y 29 días.

En Villa Clara se vacunarán 20 mil 507 niños comprendidos en esas edades y se reactivarán a 7 mil 787 niños comprendidos desde 9 años hasta once meses y 29 días, es decir antes de cumplir los 10 años de edad, acotó Maure Rodríguez.

En esta provincia existen 37 áreas de salud, en todas se crearán grupos de trabajo y se vacunaran a los infantes en aquellos consultorios donde se reúnan todas las condiciones para ello y en todos los policlínicos de todos los municipios, aseveró la Responsable del Programa de Vacunación de la provincia.

Esta vacuna se suministra por vía oral, o sea dos gotas por esa vía. Antes de llevar al niño a vacunar, la madre debe saber que 30 minutos antes y 30 después no puede ingerir agua, acotó la licenciada Onelida Maure Rodríguez- quien continúo explicando que no tiene contraindicación la vacuna, solo que el niño esté bien de salud en el momento en que se vaya a vacunar. Requerimiento para cualquier otra vacuna. Dígase no puede tener fiebre, ni vómitos, diarreas u otra enfermedad, completamente sano.

De estar enfermo el niño, acotó la Responsable del Programa de Vacunación de Villa Clara, puede vacunarse del 1º al 6 de marzo, una etapa de recuperación que existe para esos casos. Para culminar recordó que, aunque siempre las medidas higiénico sanitarias se toman para este proceso, en tiempos de COVID, deben extremarse.