La COVID-19 no detiene al Cardiocentro villaclareño

Efemérides: ∘ 24 Febrero, 1894Martí pronunció un día como hoy su discurso homenaje al patriota y amigo Fermín Valdés Domínguez. En dicho acto nuestro Héroe Nacional expresó: "Ese hombre no ha vindicado solamente a los estudiantes de medicina, ese hombre ha vindicado a la sociedad de Cuba." El doctor Valdés Domínguez (1852-1910) sufrió prisión política en 1869, junto a Martí, y en 1871 se encontraba en el grupo de estudiantes detenidos por la supuesta profanación del sepulcro del periodista español Gonzalo Castañón. Dedicó muchos años al esclarecimiento de los sucesos del 27 de noviembre de 1871. Fue, además, hombre íntegro, cuya vida estuvo siempre al servicio de la causa independentista. ∘ 24 Febrero, 1895 José Martí, desde la emigración y como máximo representante del Partido Revolucionario Cubano, había organizado la insurrección en Oriente, al igual que en el resto del país. Para alcanzar sus objetivos independentistas, Martí se apoyó en las figuras más cimeras de la gesta anterior, y logró vertebrar un movimiento que respondió a sus órdenes sin vacilaciones. El 24 de febrero los complotados de Manzanillo, Bayamo, Jiguaní, Las Tunas y Holguín, así como el resto de la provincia acataron la orden recibida , y al grito de "¡Independencia o Muerte!" reiniciaron la lucha. Baire -pequeño barrio del municipio de Jiguaní- fue el lugar elegido para reiniciar la lucha, por lo que el Grito de Baire es sinónimo de 24 de Febrero de 1895. Antes de que finalizara el año, la guerra se extendía hasta el occidente del país: era inevitable la derrota del colonialismo español. ∘ 24 Febrero, 1955Clausurado por primera vez en la noche del 14 de agosto de 1942 -cuando se disponía a lanzar su primer número, en homenaje a Eduardo Chivás-, la primera edición de este periódico no vio la luz hasta un día como hoy, y la última correspondió al 15 de junio. De vida efímera -no volvería a editarse hasta después del triunfo de la Revolución- y palabra combativa, sus páginas sirvieron para expresar lo que otros medios de prensa y radiales no se atrevían a publicar debido a la censura gubernamental. Arbitrariedades, asesinatos, violaciones a la Constitución, fueron denunciadas a través de este periódico dirigido por Luis Orlando Rodríguez, quien luego se incorporó a la lucha insurreccional en la Sierra Maestra, donde alcanzó el grado de comandante. ∘ 24 Febrero, 1957Las agencias cablegráficas internacionales habían divulgado la muerte en combate de Fidel Castro. La estricta censura de prensa contribuía a mantener la incertidumbre acerca de la vida del líder de la Revolución y al mismo tiempo, impedía la posibilidad de información por fuentes independientes. No obstante, en su edición de este día, el diario The New York Times incluía la entrevista concedida por Fidel Castro al periodista norteamericano Herbert L. Matthews. He aquí un fragmento: "Fidel Castro, el líder rebelde de la juventud cubana, está vivo y peleando con éxito en la intrincada Sierra Maestra, en el extremo sur de la Isla. El presidente Fulgencio Batista tiene la crema de su ejército en la región, pero hasta ahora está en desventaja en la batalla por vencer al más peligroso enemigo que jamás haya enfrentado en su larga y azarosa carrera como regidor de los destinos cubanos. Esta es la primera noticia confirmada de que Fidel Castro está todavía vivo y todavía en Cuba. Nadie fuera de la Sierra Maestra ha visto a Castro, con excepción de este reportero". ∘ 24 Febrero, 1958En los primeros tiempos se inició con una grabación del Himno Invasor, pues sólo fue meses más tarde que pudo hacerse con el Himno del 26 de Julio. La primera audición contó además con la lectura de un editorial dedicado a la fecha del 24 de febrero de 1895. Muy pronto la emisora se convirtió en un arma formidable al servicio de la Revolución, porque permitió al pueblo tener conocimiento acerca de la situación y avances de la insurrección, además de constituir un eficaz instrumento de la lucha ideológica en la formación de la conciencia revolucionaria.