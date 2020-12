Elogios para los educadores

El duodécimo mes se viste de congratulaciones y gratitudes para quienes se desempeñan en la forja del individuo, encargo muy grato dado a hombres y mujeres de entendimiento y virtud. Sobreviene el 22 de diciembre, Día del Educador, para elogiar a los maestros y trabajadores del sector educacional cuyo acto conmemorativo se efectuó en Manicaragua recientemente.

En el espacio, un grupo de educadores recibió reconocimientos. Entre ellos, la Medalla José Tey otorgada por el Consejo de Estado a los que acumulan 45 años de labor ininterrumpida, la Distinción Rafael María de Mendive, instituciones educacionales que lograron la continuidad de estudios de toda la matricula en carreras universitarias y técnicas así como Colectivos destacados en el enfrentamiento a la COVID-19. En tanto, se estimularon a los Instructores de Arte más sobresalientes en la formación de la cultura artística en los estudiantes y comunidad.

El verso, la danza y la música acompañaron a la representación por planteles de los educadores en la actividad municipal recreativa que tuvo lugar en el Centro Mixto Alberto Delgado Delgado.

Y no concluyen las celebraciones, matutinos especiales, fiestas en los centros educacionales de agasajo a los educadores, pero quizás no haya enaltecimiento que conmueva más que el de cada alumno no solo el día 22 de diciembre, sino el regalo que a diario recibe quien fraguó a hombres y mujeres con la frase: “Maestro” o “Lo recuerdo siempre, Usted fue mi profesor”.

Felicitaciones para todos los educadores y en especial, a los alfabetizadores y maestros jubilados que se mantienen reincorporados a las aulas, siempre a favor de la utilidad de la virtud.