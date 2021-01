Cambió ETECSA las tarifas de la telefonía fija residencial

La nueva tarifa que ya llegará a final de este mes será con esta nueva tasa de pago, se comenzó a adelantar su publicación desde el pasado diciembre, aseguró Dianitsy Barreto Martínez, aunque es primera vez que acudimos a la televisión para informarla.

Ese precio ya está vigente desde el primero de enero de este 2021, la empresa dividió en tres zonas tarifarias todas las provincias del país. De siete zonas tarifarias que existían antes, ahora solo se cuentan con tres.

A partir de ahora las llamadas locales incluyen a todas aquellas que se realicen dentro de la provincia, o sea, se amplió el término más allá de la ciudad o municipio de residencia, aseveró Dianitsy. Ese concepto de llamada local se amplía a toda la provincia de Villa Clara, en nuestro caso.

La llamada durante el día será de 0,0 9 centavos el minuto a partir del consumo de la cuota máxima de bonificación que pagan los servicios que antes era de $6,25 y ahora es de $20 con el consumo de 300 minutos, explica la especialista de ETECSA.

A partir del consumo de los 300 minutos, es que comienza a aplicarse la tarifa de 0,09 centavos el minuto, pero recordemos que la telefonía fija tiene otra tarifa para la noche; , es decir de 6.00 am hasta 6,00 pm es la de 0,09 centavos el minuto, y desde 6,00pm a 6,00 am es una tarifa reducida que para la local es de 0,06 centavos el minuto, concluyó.

Ya cuando se va de los límites de la provincia la tarifa cambia, o sea es una tarifa regional. Se dividió el país en zonas, en este caso para las provincias del centro que serán comprendidas para nosotros como las regional, comprende además de la nuestra, a las provincias de Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey, delimitó la especialista de Comunicación – y el precio es a 0,75 el minuto durante el día y a mitad de precio hasta las once de la noche, y pasada esta hora es a 0,30 centavos.

El resto de las provincias corresponden a las tarifas de las zonas interregionales que son a $1,95 el minuto durante el día, y hasta las once de la noche a la mitad, y a partir de esta hora es a 0,30 centavos el minuto.

Por una parte, ampliamos el concepto de llamada local aclaró Dianitsy, pero el resto de las zonas, sean regionales o interregionales, el incremento es significativo. Recalcó que todas las llamadas fuera de Villa Clara ya son consideradas de larga distancia.

Si no se llama con el código de la provincia, sino a través de la operadora, también la tarifa se incrementa. Al igual que para los servicios de TFA, o sea, teléfonos fijos alternativos o de minutos como también se le conoce. En este caso incrementan su cuota prepagada a $20 repartida por horario, en el caso de 8:00 am a 6:00 pm es de 0,48 centavos, en el caso de la noche en este caso la tarifa sube a 0,66 centavos, pero de 10:00 pm hasta el otro día a las 8:00 am, es la más económica para ellos a 0,16 centavos.

Otros servicios que incluyen candado electrónico, llamadas en espera, conferencia tripartita, las transferencias de llamadas y otros, también cambian sus tarifas, o sea, se incrementan los precios; en el caso del identificador de llamadas se mantiene con la misma tarifa que ya en mayo había hecho reajustes: 15 $ en moneda nacional.

De igual manera hay incremento de precios para todos los trámites comerciales para estos servicios que mencionamos y otros como instalación cambios de números .

Para más información, llamar a los teléfonos que pertenecen a la empresa para brindar información, y que la población conoce de antemano.