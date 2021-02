Mala entraña con activista protector de animales

Pero duele ver que los medios que utilizaron el dolor y las lágrimas de Larrea para acusar «al régimen» de asesinato y prácticas vejatorias, no hayan tenido la más mínima expresión de condolencia, ni en la página consultada en Facebook ni en sus publicaciones insidiosas.

En mi post anterior «Modus operanti y perros envenenados» mencioné algunos de esos supuestos medios independientes 14yMedio, ADNCuba, CiberCuba, Diario de Cuba. RadioTVMartí y Diario de Las Américas, entre otros. Todos con financiamiento reconocido de la NED, USAID y los negociantes de la contrarrevolución.

Lo único que podemos deducir de lo anterior, o sea la falta de sensibilidad y el empleo del dolor de una persona, es la mala entraña de esos medios y en este caso con el activista por los derechos de los animales. Eso es manipulación.

No vengan con la mentira de que quieren una Cuba mejor con odio y falta de sensibilidad. La Cuba mejor se hará aquí, y no en los medios independientes que se portan indecorosos. No faltará la ley para la protección de los animales.