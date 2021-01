Con la mira en los precios

!Qué caro esta esto! ¿hasta donde vamos a llegar con estos precios, para qué nos subieron los salarios si no va alcanzar de todas formas? Enero va de pasada y desde que inició el 2021 frases como estas no dejan de escucharse a diario en Villa Clara.

Y es que el incremento de los precios tanto por el sector estatal como por el cuentapropista no deja de escandalizar a la población que no imaginó que los mismos se multiplicarían hasta 19 veces como fue el pan de la canasta básica .

Entre los más controversiales se encuentran los precios agropecuarios y de Pescavilla, estos últimos muy demandados por la población y hoy muy difícil de adquirir por sus exagerados precios. El kilogramo de mortadella o salchichón como algunos le llaman, llegó a 106 pesos, el picadillo de pescado 80, la hamburguesa 5, el kilogramo de masa de croqueta 35 , sin dejar de mencionar que la calidad de estos conformados ha mermado mucho durante los últimos tiempos.

En el caso de los productos del mar estos pasaron de una necesidad alimentaria a un lujo. Así lo pude constatar el domingo en la pescadería, La Ola en Santa Clara. El kilogramo de macabí 64 pesos , el de caballerote a 94, la cojinúa a 128 y el de ostión a 213.

Por supuesto que ante la avalancha de precios, la cola ya no es un problema en esta unidad convertida en pescadería boutique. Mi amiga Maritza, la maestra retirada del barrio, muy entusiasmada por la oferta quiso probar suerte con el anzuelo de plata, pudiendo solo pescar tres pequeños ejemplares por 160 pesos.

Otros que no escapan de los asombros son los productos de la gastronomía popular y las minindustrias. En el caso de los últimos, en temporadas de desabastecimiento de ajo y cebolla se convertían en una variante muy viable para sazonar la comida.

Los precios de los comedores obreros andan también a galope suelto provocando un descontento y malestar entre los trabajadores, donde en muchos centros laborales los comensales han elegido por la variante de prescindir del almuerzo o acogerse a la cacharrita de la casa.

Ante esta realidad no es preciso ejemplificar cómo están los del sector no estatal, aunque es bueno aclarar que cocheros, motoneteros, y algunos peluqueros y barberos mantienen precios justos.

Ajustar precios no es tarea fácil, máxime cuando el país enfrenta un notable desabastecimiento unido a una prolongada pandemia. Los precios mayoristas se rigen por resoluciones centrales, en tanto los precios minoristas tienen tres principios básicos, son continuidad de los mayoristas no pueden ser subsidiados y no pueden generar pérdidas. Otros precios se definen según facultades otorgadas a empresas en cada territorio.

Costos de materias primas, de trasportación, de almacenamiento, son algunos de los aspectos a tener en cuenta para definir el precio de una mercancía. Sin embargo, tras la puesta en marcha de la necesaria Tarea Ordenamiento, muchos precios han sido ajustado por las propias empresas y organismos que al parecer han sido superficiales en el estudio del tema, alejándose de los principios básicos de precios, valor de una mercancía y la ley del valor.

La Tarea Ordenamiento establece eliminar subsidios indebidos, aplicar nuevos y eficientes mecanismos económicos, eliminar trabas burocráticas, estimular el trabajo, la creatividad y la calidad de los productos. Por ello el tema de los precios tiene que continuar en la mira de muchos, exige revisión, reajuste para que no se conviertan en la manera más cómoda de justificar las ineficiencias económicas.

Los precios tienen que coger el buen camino para que el tan anhelado incremento salarial sea realmente un estímulo para quienes trabajan, y no la gran decepción.