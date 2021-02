¿Terminó la temporada invernal?

Me perdí parte de la temporada invernal del 2008 al 2009, la más intensa para Cuba los últimos 15 años. Los correos con las historias de las bajas temperaturas que se registraban en el país me llegaban desde muy lejos y no tenía con que comparar.

Recorría en esos momentos una islita frente a las costas de Alaska a menos 30 grados bajo cero, precisamente allí donde gira el vórtice polar del que se desprenden esas masas heladas que terminan tomando rumbo sur para convertirse en nuestros benévolos nortes.

La temporada más fría del año se ubica entre el 15 de enero y el 15 de febrero, y este 2021 no fue la excepción para Cuba. De acuerdo con los expertos la presente temporada invernal califica ya como la más intensa de los últimos 3 años pese a que se inició muy tarde (el primero de diciembre) y el último frente entró a Villa Clara el primer día de febrero, justo cuando se produjo la ruptura del vórtice polar que sepultó bajo la nieve a gran parte de Europa pero que no fue suficiente para enviar hacia el Caribe esas cuñas heladas que ahora recordamos con añoranza.

El registro más notable de la actual temporada para nuestro territorio se produjo en la estación del municipio de Santo Domingo donde los termómetros cayeron a 5.2 grados el 4 de febrero.

Los modelos sugieren que sobre el 20 del presente mes pudieran descender nuevamente las temperaturas si el sistema frontal que se aproxima encuentra condiciones para barrer Cuba antes de disiparse.

Foto: Archivo

Hemos tenido un invierno seco, tal como vaticinaron los expertos, y tendríamos que ver si a finales del 2021 regresan los fríos con más intensidad y nos van balanceando hacia temporadas más frescas.

El asunto no es el dilema de utilizar o no los abrigos que duermen el sueño eterno en los escaparates, es que temporadas con bajas temperaturas hacen que tengamos más turismo, azúcar, papa y vegetales. Todo ello necesario para un país como el nuestro, tan interconectado con los vaivenes de la naturaleza.