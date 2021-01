Sesionó de manera virtual Pleno del Consejo Nacional de la CTC

Efemérides: ∘ 31 Enero, 1880Intelectual de fructíferos resultados en sus nueve décadas de existencia, no sólo la historiografía cubana tuvo en él un constante estudioso e investigador. En la enseñanza, Ramiro Guerra no dejó resquicio donde no participara: maestro o profesor desde la primaria a la Universidad, superintendente de escuelas, creador de las escuelas primarias superiores, reformador de planes de estudios, organizador de la Escuela de Comercio de La Habana, profesor y director de la Escuela Normal para Maestros, además de haber representado a Cuba en organismos internacionales. Su valiosa obra quedó materializada en múltiples libros, trabajos periodísticos y folletos de carácter pedagógico, histórico y económico. ∘ 31 Enero, 1962El 31 de enero de 1962 Cuba es expulsada de la Organización de Estados Americanos (OEA). Estados Unidos ejerció toda su presión sobre gobiernos lacayos de Latinoamérica, y en la octava Reunión de Consulta de dicha organización regional, celebrada en Punta del Este, Uruguay, se acordó la exclusión de Cuba por "incompatibilidad con el Sistema Interamericano". El pueblo cubano respondió enérgicamente expresando aún más su apoyo a la Revolución.