Llega a Cuba donación de equipos e insumos médicos procedente de Canadá

Una donación de equipamiento e insumos médicos enviados por individuos y organizaciones en Canadá, arribó el martes último al puerto de Mariel, al occidente de Cuba, con el objetivo de contribuir al enfrentamiento de la Isla a la COVID-19.

El contenedor partió el 25 de enero desde el puerto de Halifax, Canadá, con una carga valorada en 586 mil 323 dólares canadienses, lo cual supera la meta inicial del proyecto, que ya organiza un segundo envío, según anunció la web cubana Nación y Emigración.

La Asociación “Juan Gualberto Gómez” de Cubanos Residentes en Toronto, organizaciones de solidaridad, instituciones canadienses y personas a título individual, emprendieron el proyecto “Sí por Cuba” desde el 3 de septiembre de 2020, para enviar insumos médicos, ante la pandemia de COVID-19 y en medio del bloqueo del gobierno estadounidense contra la Cuba.

El objetivo se logró a partir de la gestión y activismo de la directiva y miembros de la Asociación “Juan Gualberto Gómez” en Toronto, con aporte de NJT Toronto, Paul’s Transport Inc, Calea LTD, Plaza de la Dignidad Montreal, Hope and Healing, Cuba Canada Friendship Association, Morteza Gorgzade, Medical Supplies Inc., Norman Karkada y los doctores Pedro y Kenia Mateus, José Orozco, Tania y Alessandro Capano.

La Asociación, tras sellar el donativo el pasado 28 de noviembre, publicó en su plataforma digital: “La estrella de nuestra bandera no se opacará, brillará por siempre mientras existan cubanos y amigos de Cuba que trabajen por unir y con amor para el bien de nuestra Patria”.