Gobierno cubano informa nuevas medidas económicas (+ Video)

En la cita, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, realizó una importante intervención, la cual es transmitida en el programa Mesa Redonda.

Desde el pasado mes de mayo, el Consejo de Ministros, adoptó una estrategia de preparación para afrontar la actual situación mundial y, en la medida de lo posible, seguir transformando el modelo económico y social del país.

Entonces se ajustó al Plan de la Economía para el año en curso, se inició el proceso de elaboración del correspondiente al 2021 y, de forma paralela, se continuó trabajando en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.

Desde el Palacio de la Revolución,el vicepresidente de la República Salvador Valdés Mesa, el vice primer ministro Alejandro Gil Fernández, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera Rodrigo Malmierca, el presidente de CIMEX y la Directora General de Tiendas Caribe informan sobre medidas económicas adoptadas por el Gobierno.

Díaz-Canel: No podemos seguir haciendo lo mismo en el ámbito de la economía

Foto: Estudios Revolución

El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez comenzó su intervención explicando cómo la situación actual de Cuba se enmarca en un mundo con un escenario complejo y desafiante, a raíz de la crisis de salud y económica provocada por la COVID-19.

En ese contexto, la Isla debe enfrentar los meses por venir con la convicción de que “no podemos seguir haciendo lo mismo en el ámbito de la economía, porque de esa manera no se obtienen los resultados que necesitamos”, dijo.

Por tanto, el Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC), presidido por Raúl Castro, aprobó la semana pasada una estrategia que hoy se presenta en el Consejo de Ministros.

Para ello, explicó Díaz-Canel, se partió de las bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, de la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y de los Lineamientos de la Política Económica y Social, documentos aprobados durante el VII Congreso del PCC.

“Hemos aprobado una estrategia que va dando resultados, un plan económico y social que, en una primera etapa, ya aprobamos en el Buró Político. Buscamos el fortalecimiento de la economía ante la situación mundial e iniciaremos de inmediato su implementación”, dijo el presidente cubano.

Tomando como punto de partida la situación del mundo y del país, se analizó el debate público, en redes sociales y en la academia. “Hemos buscado donde están los focos de atención”, puntualizó el mandatario.

Al partir de documentos aprobados por el Congreso del PCC, se tocan asuntos que en alguna medida habían quedado postergados. Sin embargo, aseguró Díaz-Canel, son temas aprobados por el Congreso y la Asamblea.

La estrategia enemiga es atacar por varios frentes

“A nivel global estamos asistiendo a la confluencia de una profunda crisis como consecuencia del impacto de la COVID-19, del derrumbe definitivo que tienen los paradigmas neoliberales que venía defendiendo el imperialismo y del ejercicio abusivo que hay por parte de la hegemonía imperial, puestos al descubierto en el libro de John Bolton”, afirmó el mandatario cubano.

Señaló que en el libro de Bolton se plantea cómo el Gobierno de Estados Unidos ejerce presión sobre otros países. Relata su apoyo a intentos de golpes de Estado, su injerencia, violencia, intervención militar y el despliegue de bases por todo el mundo.

Díaz-Canel alertó sobre la estrecha alianza entre el Gobierno de Estados Unidos, la contrarrevolución cubana y la oposición venezolana que el texto de Bolton confirma y también “cómo se ha reactivado la doctrina Monroe, cómo se usan las calumnias y mentiras como pretexto para el intervencionismo, cómo se emplean la corrupción y el soborno, la obsesión contra Cuba y Venezuela. En ese libro se demuestra cómo se orquestó la persecución a nuestro país para impedirnos comprar combustible”.

El presidente cubano apuntó que el libro de Bolton corrobora la validez de las denuncias que ha hecho la Revolución cubana sobre la indignante política actual del imperio.

Refiriéndose a otros aspectos de la actual crisis sanitaria y económica en el mundo, Díaz-Canel aseguró que esta se ve reforzada por los problemas que atraviesa la nación estadounidense. “El país que más riquezas tiene en el mundo es el que más muertes y más afectados tiene por esta pandemia. A ello se suman el abuso policial y los problemas raciales”, dijo.

A la Administración estadounidense le molestan el prestigio y los resultados de nuestro país. “Eso explica por qué incrementa su agresividad en medio de las actuales circunstancias, evidenciada en el aumento de la persecución financiera, en el congelamiento de cuentas cubanas en terceros países, en varias acciones orientadas a desprestigiar a los dirigentes cubanos, en el recorte del envío de remesas, en la aplicación de limitaciones contra empresas que mantienen negocios con Cuba y en los permanentes intentos de crear condiciones para un estallido social”.

Por tanto –dijo–, tenemos que ubicarnos en un campo de batalla donde la estrategia enemiga es atacar por varios frentes y disparar por todos los blancos posibles.

Debemos ser capaces de anticiparnos a las manipulaciones mediáticas

El presidente cubano también se refirió a las especulaciones que, durante los últimos días.

Desde la perspectiva de los enemigos de la Revolución, cada asunto es un sector de fuego. “Toman el tema de las colas para el pollo y apuntan al nivel de vida de la población, toman el tema del desabastecimiento y atacan la gestión del Gobierno”, afirmó el presidente cubano. En definitiva –continuó–, atacan todo lo que se hace y promueven acciones para desacreditar a las autoridades.

En temas de derecho y sociedad –añadió el mandatario–, no desisten en la búsqueda de puntos de quiebra de la unidad nacional. Para ello magnifican los posibles disensos en asuntos sensibles como el matrimonio igualitario, el racismo, la violencia contra la mujer o la protección animal, por solo mencionar algunos ejemplos. Sin embargo, el Gobierno cubano también trabaja en esas deudas de siglos, que solo la Revolución en el poder ha enfrentado con progresos.

Díaz-Canel insistió en la importancia de comprender que, mientras más frentes logren abrir y mientras menor sea la capacidad de nuestras instituciones políticas y sociales para resolver los pendientes, mayores resultados obtendrán los enemigos históricos de la Revolución. No es posible olvidar que los objetivos supremos tras todas las campañas que organizan son los mismos: denostar el sistema político, visualizar siempre en negativo y mostrar un caos en nuestra sociedad.

“Hay mucho dinero corriendo y también laboratorios ideológicos. Los nuevos modelos mediáticos han demostrado efectividad en cuanto a sus capacidades para manipular y desarmar ideológicamente a los pueblos en nuestra región y el mundo”, alertó.

Por tanto, urge diseñar una estrategia de comunicación que utilice, incluso, muchas de las herramientas usadas contra nosotros, pero que también cree algunas más ajustadas a nuestra realidad.

De todos modos, no hay dudas de que la manera más efectiva de comunicar es hacer las cosas, y hacerlas bien. “Cuba, como pocos países de similar desarrollo, tiene la posibilidad de hacerlo bien. Existen las instituciones e infraestructuras necesarias para que tributen a la generación de esta estrategia, y tenemos el capital humano preparado para ello”, aseguró el mandatario.

En función de lo anterior, insistió en la necesidad de actualizar los modos de comunicar. “No podemos seguir anclados en formas anteriores a la era digital y no podemos burocratizar los procesos ideológicos. La comunicación social ha llegado a las instituciones del país, pero debemos ser más proactivos y capaces de anticiparnos a las manipulaciones mediáticas”, dijo.

El presidente cubano también se refirió a las especulaciones que, durante los últimos días, crecieron en torno a algunas medidas complejas que no benefician a todos los sectores por igual. Sin embargo, son necesarias para remontar los problemas económicos de la nación.

“Inmediatamente han comenzado a sembrar dudas y alimentar la desconfianza. El enemigo, con su sistema de medios y sus mercenarios de turno, trabaja para sembrar desesperanza y desaliento. Hay que ver cómo se rajan las vestiduras y asumen roles de víctimas o de pensadores ahora muy preocupados por el pueblo y por los trabajadores, algunos que serían incapaces del menor sacrificio por la nación, que nunca hablan de la verdadera causa, o la mayor causa de nuestros problemas, que es el bloqueo al que no son capaces nunca de repudiar o condenar.

“Sacan de contexto frases para ridiculizar esfuerzos, hablan de un apartheid económico… ¿Se puede hablar de apartheid económico en un país donde el Gobierno se preocupa todos los días por cómo le llega la mayor parte de las cosas a todos por igual?”.

El gobierno cubano mantendrá las ventas en las tiendas en CUC y CUP

Díaz-Canel aseguró que el gobierno cubano mantendrá, a un costo tremendo, las ventas en las tiendas en CUC y CUP. Se priorizará, sobre todo, el aseo, los alimentos y la canastilla.

Para suplir otros productos, en los que no podemos gastar divisas, se vincularán más actores económicos presentes en el país. Así sucederá con los muebles, calzado o ropa, que hacen artesanos e industria nacional, comentó.

Sin embargo, anunció, será necesario vender una determinada cantidad de mercancía en moneda libremente convertible, para tener divisas y seguir ampliando ese tipo de ventas. Parte del dinero recaudado por esa vía se introducirá en la industria nacional, para que esta se convierta en una fuente de productos para esas tiendas.

Según el presidente cubano, Cuba vive una situación compleja desde mediados del pasado año, pero ha ido superándola. Sin embargo, esta no es exclusiva de la Isla, sucede en todo el mundo.

Nosotros, en medio de los actuales desafíos, seguimos buscando la solución para todos. No hay ningún estado en el mundo que se preocupe porque todos sus habitantes coman todos los días. Aquí se entregan las mismas libras de arroz por la canasta al campesino, al que tiene una paladar, al que vive en la ciudad y al que trabaja para el Estado. “¿En qué país del mundo se viven esas cosas?”, cuestionó.

Díaz-Canel comentó cómo algunas personas olvidan la obra de la Revolución. Dijo que en los momentos complejos, debemos sacar nuestra obra. La estrategia se irá explicando en detalle y en cada momento. “Es un sistema de medidas no solo para resistir, sino para salir adelante y desarrollarnos. Todo lo que proponemos busca un bien común: mejorar en tiempos de crisis”, dijo.

La Revolución en su devenir histórico ha probado su vocación por la justicia social

Recordó que, en medio de la pandemia, se realizó un gran esfuerzo para garantizar los productos de la venta controlada en julio y agosto. Como mínimo, aseguramos dos libras más de arroz en estos meses, una cantidad adicional de granos de frijoles y también de pollo, detalló.

El presidente cubano reconoció el desabastecimiento existente en las tiendas del país. Sin embargo, identificó entre sus causas el bloqueo económico y la persecución financiera.

Cada vez que queremos exportar o gestionar un crédito, tratan de impedirlo. Además, dificultan la llegada del combustible al país. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Son esas personas que tanto nos critican patriotas? ¿Están tan interesados en el pueblo o quieren un cambio de sistema donde se favorezca una minoría?, indagó.

Díaz-Canel reconoció que con algunas de estas medidas se corren riesgos. Por tanto, dijo, tendremos que enfrentar los coleros, los revendedores, los casos de corrupción y el mercado ilícito de divisas de manera más decisiva. Para todo eso tenemos la fuerza de la Revolución y la participación del pueblo.

Añadió que, como Gobierno, les corresponde escuchar, atender, responder, explicar y aplicar todo en cuanto aporte. Solo así se gana la confianza de la mayoría, aseguró.

El mandatario declaró que el pueblo cubano sabe distinguir lo legítimo de lo falso, porque participa activamente en todas las decisiones. “Todos los días estamos enfrascados en la búsqueda de soluciones para los problemas, pensando y sintiendo como pueblo”, dijo.

En ocasiones, para beneficiar a todos hay que aplicar medidas que, entre comillas, parecen favorecer a pocos. Sin embargo, a la larga ayudarán a todos, agregó.

Díaz-Canel recordó que, en los últimos meses, Cuba enfrentó varios intentos para impedir la llegada de combustible, alimentos y materias primas. Esas sanciones han mermado el ingreso de divisas.

A pesar de ello, se elevaron todo lo posible los salarios en el sector presupuestado, se evitaron los apagones, se mantuvo la vitalidad de la actividad productiva y las inversiones fundamentales y se aprobaron medidas para proteger y atender a toda la población cubana.

“Con sensible carencia de recursos logramos controlar la pandemia. Aunque lamentamos la pérdida de 87 vidas, nos consuela y anima que no falleció ningún niño o profesional de la salud y que no colapsó nuestro sistema de salud”, reconoció el presidente.

Para conseguirlo resultó vital la acción integrada de nuestro sistema de salud y nuestros científicos. Añadió que, durante el enfrentamiento a la pandemia, se mantuvo una comunicación transparente y sistemática con la población y se enviaron brigadas médicas de la Isla a ayudar en otros países, ganando el respeto y la admiración del mundo.

“La Revolución en su devenir histórico ha probado su vocación por la justicia social. Así ha sido, es y será siempre. Nos debemos al pueblo al que pertenecemos. Para su bienestar trabajamos. Bajo esas premisas que dan sentido a nuestras vidas nos hemos planteado las medidas para la nueva situación que impone el mundo pos-COVID-19”, afirmó Díaz-Canel.

Desarrollar la economía significa ofrecer mayor bienestar al pueblo

En función de ello, la estrategia para impulsar la economía parte de trasformar el comportamiento de la economía cubana con agresividad, intensidad e innovación. La premisa es clara: desarrollar la economía significa ofrecer mayor bienestar al pueblo, dijo.

El mandatario explicó que las medidas aprobadas retoman todo lo aún pendiente de los temas aprobados en el Congreso del Partido. Para ello, se eliminarán trabas ya identificadas. Las transformaciones en marcha demandan la aplicación de 209 lineamientos. En todas hay oportunidades y riesgos que debemos identificar de inmediato para corregir posibles distorsiones.

“El peor riesgo estaría en no cambiar, no transformar y perder la confianza y el apoyo popular. Lograremos apoyo popular porque vamos a lograr bienestar y mejoría”, sentenció.

Aseguró que las transformaciones se aplicarán de manera gradual, pero sistemáticamente. Añadió que debemos aprender a vivir con menos importaciones y más exportaciones, promoviendo la producción nacional para satisfacer la demanda interna. De ese modo, conseguiremos potenciar los sistemas productivos territoriales y el papel de los gobiernos locales.

Según Díaz-Canel, todas las medidas recogidas en la estrategia se aplicarán. Unas se harán más rápido y otras llevarán más tiempo. Las decisiones tomadas exigen la preparación de los organismos y la implementación de una estrategia de comunicación que logre explicar al pueblo y cierre todos los caminos a la tergiversación.

La próxima semana llevaremos esta información a los presidentes de las Asambleas del Poder Popular, los secretarios del Partido e intendentes. Hoy se inicia también una serie de Mesas Redondas para la explicación al pueblo. En octubre, se estará presentando esta estrategia en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Debatiremos ahí los primeros resultados de la misma, detalló.

Fuerza Cuba que seguiremos impulsando la economía y venciendo

Explicó que, durante los próximos meses, se priorizará la producción de alimentos y la soberanía alimentaria, que lleva importantes transformaciones en el sistema de estructuras del Ministerio de la Agricultura.

Habrá que ajustar las empresas de la agricultura, las relaciones entre empresas estatales y otras formas de gestión y propiedad que aportan a la producción de alimentos, el sistema de comercialización y los incentivos y apoyos en crédito. Se estudiará, además, la posibilidad de que cualquiera de las formas productivas puedan importar a través de empresas estatales y exportar producciones para tener financiamientos en divisas, detalló.

Díaz-Canel listó entre las acciones a priorizar el reordenamiento del comercio interior y de la empresa estatal socialista, la transformación del entorno monetario en que opera la inversión extranjera, la participación de la industria nacional como principal proveedor de bienes y servicios que demanda la economía, el incremento y diversificación de las producciones y la exportación de todas las formas de gestión a través de las empresas estatales de comercio exterior:

Además, se trabajará en el perfeccionamiento del trabajo del sector no estatal. Las prioridades inmediatas serán quitar trabas, eliminar el gravamen a la compra del dólar, articular mecanismos para la canalización de las remesas en función del desarrollo económico y social y diseñar la implementación de incentivos fiscales, de la deuda pública con participación de diversos sectores.

Se realizarán también los últimos análisis para completar la tarea de unificación monetaria y cambiaria. El objetivo es aprobarla en el menor tiempo posible. “Cuando la implementemos, se eliminará casi la totalidad de las trabas que hoy tenemos para el desarrollo de las fuerzas productivas”, afirmó.

Díaz-Canel propuso definir la estrategia como un plan que defiende un ideal. No es una idea de perfección, sino una suma de los objetivos a conseguir en el siguiente orden:

– Implementar los acuerdos del Congreso del Partido y cumplir con las demandas populares emanadas del debate popular de sus lineamientos.

– Derrotar la política del bloqueo económico impuesto a la Isla desde los Estados Unidos.

– Enfrentar la crisis global y multidimensional que el neoliberalismo y la pandemia han exacerbado.

– Aplicar ciencia e innovación a todos los procesos productivos y dinámicas sociales para afianzar el desarrollo.

– Legitimar y afianzar el ideal socialista como único camino hasta ahora conocido hacia la prosperidad con justicia social.

“Si unimos las letras iniciales de estos cinco objetivos fundamentales leeremos la palabra IDEAL”, añadió.

El presidente cubano aseguró que Cuba vuelve a ser retada por un desafiante contexto mundial y una agresiva política imperial.

“Contamos con una historia suficientemente grande e inspiradora para lanzarnos a la pelea. A esta historia se suman ahora los logros que nos colocaron entre los países que pudieron vencer a una pandemia terrible aún en medio de las políticas del bloqueo, persecución financiera y las más indignantes campañas para el descrédito de nuestros héroes”, insistió.

Finalmente, recordó el concepto de Revolución que, hace exactamente 20 años nuestro Comandante en Jefe convirtió en sus testamento político. Este, dijo, se enlaza a los objetivos de la actual estrategia.

Citó: “Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que deba ser cambiado, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito nacional y social, defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio”.

Añadió que ante esas ideas insuperables de la obra construida en más de 60 años de lucha y sacrificio, solo queda reiterar que se pudo y se podrá.

“Pudimos enfrentar y controlar la pandemia. Podremos enfrentar y controlar la crisis. Fuerza Cuba que seguiremos impulsando la economía y venciendo. Como nos enseñó a decir siempre desde estas y otras tribunas el general de Ejército, ¡Viva Cuba libre!”, finalizó.

Valdés Mesa: Informar al pueblo las medidas para impulsar la economía es fundamental

En la Mesa Redonda el vicepresidente de Cuba explica que la amplia estrategia que se presenta fue aprobada por el Buró Político y por el Consejo de Ministros.

Al intervenir en el espacio televisivo, Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República de Cuba, sostuvo que informar al pueblo sobre las medidas para impulsar la economía es fundamental.

El pasado martes, dijo, la estrategia económico-social para impulsar la economía y enfrentar la crisis provocada por la COVID-19 fue presentada y aprobada por el Buró Político del Comité Central, presidido por su primer secretario, el General de Ejército, Raúl Castro Ruz.

Señaló que esa estrategia fue presentada y aprobada en la mañana de este jueves 16 de julio, en reunión extraordinaria del Consejo de Ministros presidida por el primer ministro, Manuel Marrero, y el presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Consideró que el contenido del discurso del presidente cubano constituye la mejor introducción a esta Mesa Redonda.

Alejandro Gil: “Una estrategia que nos conduzca sin improvisaciones”

El vice primer ministro cubano recalcó la necesidad de diseñar una estrategia para vencer las dificultades.

En el inicio de su intervención en la Mesa Redonda, el vice primer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, explicó que la actual situación no es igual a otros momentos de tensión vividos por la economía cubana. Según dijo, este es un contexto excepcional no solo para el país, sino para el mundo.

“Llevamos cuatro meses sin turismo, lo que significa un perdida sostenida de ingresos. Junto a ello, también dejamos de exportar algunos productos y en otros hemos enfrentado una disminución de la demanda en el mercado internacional”, apuntó.

Alejandro Gil recordó los gastos adicionales en el sector de la salud, en el financiamiento de los centros de aislamiento, así como en la atención a los trabajadores y al resto de la población. Todo ello –explicó–, ha creado un aumento del déficit presupuestario, aunque el salario siempre se ha priorizado. “Una de las alertas que hicimos antes de comenzar la pandemia fue que no sabíamos su duración”.

Ante esa situación, el vice primer ministro recalcó la necesidad de diseñar una estrategia para vencer las dificultades. Ese plan tiene en cuenta tanto el contexto actual y el previsible como el recrudecimiento del bloqueo. Sobre este tema, recordó que aun en tiempos de lucha contra la COVID-19, el Gobierno de Estados Unidos no ha cedido en sus presiones contra Cuba y crea nuevas trabas.

“Ante esta situación excepcional, requerimos de una estrategia que nos conduzca sin improvisaciones y concebida con lógica. La primera etapa estaba más enfocada en el enfrentamiento al virus y contempla las tres fases que todos conocen. La segunda, por su parte, está enfocada a impulsar la economía y enfrentar el complejo escenario actual”.

Gil García explicó que la nueva estrategia abarca 16 áreas claves de la economía y tiene otros capítulos vinculados al desarrollo de otras formas de gestión no estatal. “Se trata de un abordaje integral de las actividades que impactan en nuestra economía y en la vida social”.

“Siempre decimos que ante más incertidumbre, mayor debe ser la planificación. Por eso tenemos una estrategia pormenorizada que está acorde con nuestro modelo económico y los lineamientos, mientras se enfoca en el levantamiento de trabas y en operar de manera más funcional nuestra economía”, dijo.

Principios de la nueva estrategia

De acuerdo con el ministro de Economía y Planificación, la nueva estrategia cubana para enfrentar la crisis económica provocada por la COVID-19 partió de un diagnóstico de los principales problemas. De este emergieron un conjunto de nueve principios enfocados en continuar el avance de la economía nacional.

Entre esas líneas generales, Alejandro Gil comentó que la primera consiste en mantener la planificación centralizada. “Esa característica es una fortaleza de nuestro sistema, lo cual no significa asignación centralizada de recursos. Estamos dando pasos en función de descentralizar la asignación administrativa de recursos”.

En segundo lugar mencionó la defensa de la producción nacional y el destierro de la mentalidad importadora. “Nos ha hecho mucho daño, porque nos acomoda. Esta etapa nos enseñó que tenemos potencialidades por explotar”. En tercer lugar aparece la regulación del mercado, principalmente por métodos indirectos. Sobre este tema, el también vice primer ministro cubano apuntó que ese elemento no contradice nuestro modelo económico ni los lineamientos.

El cuarto principio de esta estrategia tiene que ver con la vinculación de los diferentes actores económicos, tanto del sector estatal como del no estatal. El quinto punto incluye el papel dinamizador de la demanda interna. Sobre este, el ministro de Economía señaló que permitirá la generación de empleos y garantizará utilizar la demanda interna en función del crecimiento productivo del país.

El sexto principio tiene que ver con una mayor autonomía en la gestión del sector empresarial, un elemento ampliamente reclamado por la población y los propios empresarios.

“Es un elemento que conlleva preparación para asumir esas responsabilidades y que la empresa estatal socialista sea eficiente. Tenemos buenos ejemplos tanto allí como en el sector no estatal. La idea es que ambos se desempeñen en condiciones similares en medio de las complejidades del actual contexto”, apuntó.

El séptimo elemento incluye la implementación de aspectos claves aprobados y pendientes en la actualización de las formas de gestión y propiedad. También se trabajará en el redimensionamiento del sector empresarial y el sector no estatal, y en la relación entre ambos.

El octavo punto tiene que ver con incentivar la competitividad, garantizando el uso eficiente de los recursos materiales y financieros, así como el ahorro como manera de aumentar la eficiencia.

Sobre este punto, Alejandro Gil remarcó que el ahorro no significa dejar de producir, sino hacer más con los recursos disponibles.

Este principio también recoge la creación de resortes para la motivación del trabajo, mediante un sistema de incentivos que deben funcionar por igual tanto en el sector estatal como en el no estatal.

Finalmente, el último principio de la estrategia se relaciona con el respeto a las políticas ambientales y al desarrollo sostenible.

“Como se ve, es una estrategia estructurada, con coherencia y compatibilidad. Trabajaremos en todos los principios, concentrando los primeros esfuerzos en aquellos puntos que implican transformaciones en el más breve plazo posible”, aseguró.

Fortalecer la economía y aprovechar las potencialidades internas

Respecto a cómo interpretar los principios de la estrategia, Alejandro Gil aseguró que en cualquier contexto la producción de alimentos es lo principal. “No estamos satisfechos con los resultados, en parte porque hemos tenido muchas restricciones con los insumos, por diferentes causas”.

En ese contexto, apuntó a la implementación de un conjunto de decisiones para atacar problemas de carácter subjetivo. En tal sentido, habló de un ordenamiento del sector para mejorar las relaciones entre las empresas estatales y su vínculo con la base productiva.

Asimismo, se refirió al financiamiento y al papel dinamizador de la banca, junto a la flexibilización de las formas de comercio en el sector agropecuario. “Debemos tener una comercialización no monopólica, que lo principal sea la eficiencia, el menor costo entre el productor y el vendedor. A veces gana más el intermediario, y al final eso lo paga el pueblo que compra los productos. También debemos mejorar las relaciones entre cobros y pagos, para evitar las deudas.”

Gil García recalcó además que la nueva estrategia también incluye en este apartado a las industrias manufactureras y la azucarera, en las cuales se pretende incrementar la eficiencia y la productividad en esos sectores. Por su parte, también busca la transformación de la empresa estatal en el sector agropecuario.

Por su parte, otro propósito radica en fortalecer la autonomía de la empresa estatal socialista. En ese sentido, se busca defender la eficiencia y la creación de condiciones para que la dirección de la entidad tenga más decisión sobre determinados elementos que les corresponde decidir a un empresario y no a los niveles superiores. “También pretendemos flexibilizar el objeto social de la empresa y permitir la ejecución de actividades colaterales.”

Otro punto de la estrategia tiene que ver con el inicio del diseño de la micro, mediana y pequeña empresa, siempre ajustadas a nuestra condiciones y no privativas del sector privado. “Dentro de la transformación de la empresa estatal socialista vamos por ese camino. Estas instituciones pueden funcionar tanto como estatales, privadas o incluso mixtas”.

Alejandro Gil explicó que en este caso, no entrarán en funcionamiento inmediatamente, pero ya se trabaja para su instrumentación.

Otra línea importante radica en el trabajo para que las formas de gestión no estatal puedan importar y exportar sus productos. A su vez, también potenciar el acuerdo ya aprobado y en fase de implementación que permite a las cooperativas la posibilidad de vender a la Zona Especial de Desarrollo Mariel. También se trabajará para incentivar la inversión extranjera directa, sobre todo en la producción de alimentos.

Finalmente, el Viceprimer Ministro cubano comentó que otro propósito es perfeccionar el trabajo por cuenta propia, impulsar las cooperativas y ampliar el trabajo por cuenta propia. Para ello, se prevé transformar y flexibilizar el otorgamiento de licencias.

Como parte de su intervención, Alejandro Gil dijo que cada punto de la estrategia se encamina a fortalecer nuestra economía y aprovechar las potencialidades internas.

La gestión no estatal podrá exportar a partir de empresas especializadas estatales

Malmierca insistió en que las importaciones a realizar garanticen las producciones para así sostener la cadena de producción de bienes y servicios.

Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, comenzó su intervención en el programa televisivo explicando que no debemos ver la exportación solo segmentada en el sector estatal. La idea es que la gestión no estatal pueda exportar a partir de empresas especializadas estatales.

Para ello no vamos a esperar a que todas las condiciones sean perfectas. “Hay trabajadores por cuenta propia que no tienen personalidad jurídica, la tendrán cuando tengamos la legislación lista para la constitución de las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero no tenemos que esperar por ese paso para que ellos puedan exportar”, aclaró.

El ministro explicó que se trabaja en una serie de principios para hacer viable este escenario. Primero –indicó–, las mercancías y los servicios deben tener la calidad requerida para ser competitivos y que puedan penetrar los mercados.

En segundo lugar, Malmierca insistió en que las importaciones a realizar garanticen las producciones para sostener la cadena de producción de bienes y servicios. Debe tratarse, en la medida de lo posible, de fomentar los encadenamientos en la economía interna.

Nuestra industria y la economía deberán brindar los suministros para sustituir la importación. Sin embargo, cuando sea preciso importar, las empresas estatales y las no estatales establecerán relaciones a través de contratos, precisó el ministro.

Un elemento esencial es que las formas no estatales tendrán que disponer de cuentas corrientes en moneda libremente convertible, así como en CUC y CUP. Para ello ofrecerán sus servicios oportunamente el Banco Popular de Ahorro, el Metropolitano y el de Crédito y Comercio.

Los precios de las importaciones y las exportaciones, por su parte, serán un elemento a acordar entre las partes: la forma no estatal con la empresa que le brinda el servicio, informó el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Para ello, se utilizarán como referencia los precios que esos productos o sus similares tienen en el mercado más cercano a nosotros.

“Del ingreso que se reciba por la exportación, solo se descontará un pequeño margen comercial por la empresa estatal que brinda el servicio, así como los gastos asociados a la operación”, explicó el ministro.

A partir de los acuerdos entre ambas partes, “un porcentaje a determinar se retendrá en divisa en la cuenta de la forma no estatal y el resto en las otras cuentas en CUC o CUP”, dijo.

Lo más importante es que la forma no estatal pueda retener las divisas necesarias para reaprovisionarse, así como para seguir produciendo y exportando.

Existen 37 empresas cubanas especializadas en servicios de importación y exportación a los TCP

En el caso de los vehículos, precisó, estos se adquieren en Cimex como unidad autorizada para su importación y comercialización.

En el caso de las importaciones, además del precio de la mercancía, se incluirán otros gastos logísticos, aduanales y de transportación, que serán pagados a través de las cuentas bancarias en divisas.

Malmierca se refirió además a las formas de adquirir las divisas. “Con la propia exportación y el porcentaje que retienes en la cuenta, con transferencias bancarias en moneda libremente convertible que pueden venir desde el exterior o bancos cubanos donde haya cuentas con liquidez. Fincimex, por ejemplo, lo podrá hacer”.

El ministro de Comercio Exterior aseguró que las tarjetas magnéticas se podrán utilizar para hacer extracciones de moneda nacional en efectivo, pero no para extraer moneda libremente convertible. “Estamos tratando de bancarizar lo más posible el dinero y que no circule la divisa en efectivo”, explicó.

Informó también que ya existen 37 empresas cubanas especializadas en la actividad de comercio exterior para brindar los servicios de importación y exportación a las formas de gestión no estatal. La resolución 315/20 aparecerá en los próximos días en la Gaceta Oficial con todos los detalles de esas empresas.

Si queremos de verdad facilitar las exportaciones, debemos asegurar las condiciones en las empresas estatales para brindar un servicio de calidad a las formas de gestión no estatal, precisó.

Malmierca se refirió a la ampliación del servicio de ventas en divisas en las cadenas de tiendas. Vinculado a ello, se aprobó extender los servicios de ventas e importación en moneda libremente convertible no solo a las personas naturales, sino también a personas jurídicas.

Las sucursales o representaciones de empresas extranjeras, el personal diplomático, las embajadas o consulados y las representaciones de organismos internacionales, siempre y cuando tengan una cuenta en divisa habilitada, podrán comprar en las tiendas a partir de este lunes.

Se exceptúan de ello las sociedades mercantiles de capital totalmente cubano y las empresas estatales, aclaró Malmierca.

“Los servicios de importación que puedan derivarse de esta nueva autorización se realizarán sobre la base establecida para las personas naturales. Las cadenas de tiendas brindarán estos servicios utilizando los productos que tienen previstos en su nomenclador”, dijo.

En el caso de los vehículos, precisó, estos se adquieren en Cimex como unidad autorizada para su importación y comercialización.

Por último, el ministro enfatizó que las personas naturales o jurídicas que importen o compren no pueden revender esos productos. Con el objetivo de controlar esas posibles acciones, el Mincex actualizará el marco regulatorio con la nueva regulación 300/20 que también se publicará próximamente en la Gaceta Oficial.

Tiendas Caribe: No estemos cerrando las ventas en CUC o CUP

Al intervenir en la Mesa Redonda de este jueves, Ana María Ortega Tamayo, directora general de Tiendas Caribe, reconoció la labor de sus trabajadores , sobre todo los jóvenes, en los servicios prestados a los centros de aislamiento, laborales y salud pública, además de comunidades alejadas de los municipios cabeceras.

Precisó que la venta de módulos básicos a la población casi superó el 1,5 millón y se mantuvo hasta entrar a la fase de recuperación post-COVID-19. “En estas actividades contamos con el acompañamiento de los Consejos de Defensa provinciales, la Policía Nacional Revolucionaria y las organizaciones de masas de cada territorio”, dijo.

Durante la actual fase de recuperación, Tiendas Caribe continúa brindando servicios en zonas alejadas y centros de trabajo. Esta experiencia en el enfrentamiento a la COVID-19 “fortaleció nuestro trabajo y nos deja un aprendizaje para el cumplimiento de nuevos propósitos”, puntualizó.

Ortega aseguró que las ventas en ambas cadenas tienen un predominio de alimento y aseo. En el caso de los alimentos, constituyen entre el 35 y 40 por ciento de los ingresos y los frescos tienen una participación destacada, dígase pollo y congelados de modo general.

La directora de esta cadena de tiendas reconoció que los servicios se mantuvieron con algunas carencias. En las peores condiciones hubo limitaciones, pero no ausencia de los productos básicos. Aseguró que están aún muy insatisfechos, porque no cumplieron todo lo orientado por la dirección del país. Entre las causas del incumplimiento persisten realidades objetivas.

En medio de esta situación, recordó Ortega, en abril y mayo de 2016 descendieron los precios de varios productos, incluido el pollo. “Aún con estas limitaciones -el aumento de los productos adquiridos en mercados distantes, el riesgo que asumimos en transportarlos, el destino que se les dió-, estos suministros no han faltado y ni se han modificado los precios”, subrayó.

Todo lo contrario de lo que ocurre en otros países, prosiguió. “Lo primero que hacen es cerrar los establecimientos y subir los precios. Nosotros defendemos la nobleza social, las conquistas de esos precios, aún cuando existen sacrificios en el orden de la eficiencia económica”, dijo.

Según precisó Ortega, actualmente la importación en ambas cadenas supera el 70 por ciento y es una oportunidad de fortalecer la industria nacional. Aseguró que es buen momento de que los productos nacionales sean competitivos y ayuden a movilizar el resto de los eslabones del comercio.

Detalló que CIMEX y TRD suman hoy 4 800 tiendas o puntos de venta y en la propuesta anunciada solo 72 establecimientos en un inicio comenzarán con esta modalidad.

“No es que estemos cerrando las ventas en CUC o CUP, porque en la totalidad de establecimientos aceptamos la moneda en CUP, y en otros estamos operamos totalmente en moneda nacional”, aseveró.

Recalcó que se dará seguimiento a este programa, el cual ha hecho una pequeña pausa, impuesta por estos tiempos difíciles, que han conllevado a posponer objetivos principales.

De acuerdo con la directiva, en lo adelante continuará la venta de los productos básicos a la población, además del aseo, las bebidas no alcohólicas y otros que se sostendrán en CUC.

“En MLC pondremos el amplio surtido. Insistimos en que no cerraremos el comercio, enfrentaremos una situación a la que estamos impuestos y transformaremos esta realidad. Son momentos en los que nos contextualizamos a una situación concreta que tiene el país”, afirmó.

En los minutos finales de su intervención reiteró que se protegerán los productos esenciales de alimentos, los artículos de aseo, canastilla, y todos los destinados a la infancia, en sentido general. “En este proceder haremos importaciones de varios bienes, los cuales no se comercializarán en MLC, sino en CUC”.

Añadió que existirá coincidencia entre los 47 productos básicos y los que se mantendrán en CUC y en CUP.

Presidente de Cimex: “Los precios de los productos estarán sujetos a variaciones”

Al referirse al ordenamiento de estas ventas, Héctor Oroza Busutil, presidente de la corporación Cimex, recordó que en la Mesa Redonda del 14 de octubre del 2019 se explicaron las medidas sobre cómo iba a funcionar la red de ventas de electrodomésticos y automotrices en MLC.

“Esa red ha tenido una intermitencia en el suministro de algunos productos que se han comportado con una demanda mayor que las posibilidades reales de ofertas”, dijo.

No obstante, señaló que los resultados han sido satisfactorios, al sobrepasar los ingresos que se tenían planificados hasta este periodo.

“Ambas cadenas, TDR y Cimex, han definido una nueva red para la comercialización de alimentos, aseo y ferretería, con el fin de facilitar el acceso a esos productos de las personas que posean moneda libremente convertible”, señaló.

Según se informó en el espacio televisivo, serán 72 los establecimientos que brinden el servicio, de los 4 800 con que cuentan ambas cadenas. Las tiendas estarán distribuidas por todo el país e iniciarán sus servicios el 20 de julio.

De los 72 establecimientos:

57 de alimentos y aseo

15 de ferretería

14 van a radicar en La Habana y al menos dos en cada provincia

“Para el suministro de la mercancía están firmados desde ahora los contratos con los proveedores; o sea, hay una relación preestablecida. Al igual que en la red de los electrodomésticos, las compras se realizarán con tarjetas magnéticas”, aclaró Oroza Busutil. Para ello existe el aseguramiento de los post y la conectividad por trasmisión de datos.

El directivo informó que las tarjetas a utilizar serán las nacionales y las internacionales aceptadas en Cuba. “Para los productos a comercializar, y con el objetivo de lograr precios competitivos, se revisaron los precios de venta, principalmente los minoristas de la región”, afirmó.

Al respecto, en el caso de estas nuevas tiendas, los precios de los productos sí estarán sujetos a variaciones, en dependencia del comportamiento de los precios internacionales. “No será igual que la red en CUC, que si va a estar protegida”, recalcó el presidente de Cimex.

Reiteró que los alimentos y los artículos de aseo e higiene se seguirán comercializando también en las cadenas de tiendas en CUC y CUP.

Al concluir su intervención, Oroza Busutil indicó que ante cualquier duda o inquietud, la población puede contactar a las cadenas Cimex y TRD por los canales oficiales.

Descargue en PDF la red de tiendas en MLC en Cuba

Descargue la red de tiendas en MLC de la Cadena de Tiendas Caribe

Descargue la red de tiendas en MLC de Cimex

Valdés Mesa: No quedará ningún cubano o cubana desprotegido

Valdés Mesa enfatizó en que el pueblo cubano defenderá y dará continuidad a la obra de la Revolución.

En los minutos finales del programa, Valdés Mesa afirmó que “ahora debemos trabajar con mucha rapidez y agilidad, tal como nos convocara el presidente cubano, para implementar estas medidas, que beneficiarán a la población en general y no a una parte”.

Respaldó las palabras de Díaz-Canel al expresar que “estamos haciendo el bien común para todos”, y recordó las palabras del General de Ejército, Raúl Castro Ruz, cuando declaró que no se está adoptando en Cuba ninguna medida de choque.

“No quedará ningún cubano o cubana desprotegido en el país”, ratificó.

Dijo que informar, orientar, esclarecer a la población es un elemento ya habitual en este espacio televisivo. “No vamos a renunciar a la soberanía, a la independencia, que durante siglos las generaciones que nos antecedieron lucharon por alcanzar”, expresó.

Valdés Mesa enfatizó en que el pueblo cubano defenderá y dará continuidad a la obra de la Revolución.