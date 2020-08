El trabajo conjunto define también el éxito ante la COVID-19

Efemérides: ∘ 4 Agosto, 1804Hijo de dominicanos, desde los ocho años de edad se estableció en Cuba para convertirse, al decir de José Martí, en “el más útil de los cubanos de su tiempo”. Del Monte realizó sus estudios en Cuba y desde entonces estableció amistad con lo mejor de la intelectualidad criolla. Conoció los problemas que afectaban a la Isla y aprendió a amarla como su única patria. No dejó una obra escrita, pero sus aportes a la cultura nacional cubana fueron significativos, puesto que orientó, estimuló y ayudó a muchos en su empeño. Heredia, Saco y Manzano, entre otros, constituyen un ejemplo de ello. ∘ 4 Agosto, 1839 Patriota cubano, nació en Holguín (1839/1898). General de las tres guerras por la Independencia de Cuba en el siglo XIX. En la Guerra de los Diez Años intentó quitarse la vida para no ser capturado. Fue el máximo dirigente en la Guerra Chiquita, que fracasa por falta de organización y unidad. LLega a Cuba en 1896 para incorporarse a la lucha. Participa en la toma de Guáimaro, las Tunas y Guisa. En 1898, en plena Guerra Hispano-Cubano-Americana, se entrevista con Shafter y Sampson para preparar la toma de Santiago de Cuba. Participa en maniobras conjuntas con el Ejercito de Estados Unidos. Después de la toma de Santiago de Cuba se le negó la entrada a sus tropas en la ciudad. Durante la ocupación norteamericana viajó a Estados Unidos para tratar el reconocimiento de la independencia de la Isla, la duración del período de ocupación y el licenciamiento del Ejército Libertador. Murió durante ese viaje. ∘ 4 Agosto, 1876Nació en Brooklyn, Nueva York, el 4 de abril de 1850, y fue expedicionario del vapor Perrit. Soldado de gran valor y mente capaz, hombre de entera confianza del Mayor General Ignacio Agramonte, General de Brigada él mismo, participante en 400 acciones de guerra, herido en múltiples ocasiones y muerto el 4 de agosto de 1876 en la acción de Yaguaramas. Su carta al Mayor General Julio Sanguily, del 24 de agosto de 1875, es una muestra de entrega y desinterés personal, cuando escribió: “…a mí no me importa la posición. Yo dejaría lo que tengo por el mando de cualquier fuerza que vaya a vanguardia”. ∘ 4 Agosto, 1955 Este día fracasó el primer plan de ataque al Palacio Presidencial con el objetivo de ajusticiar al tirano Fulgencio Batista. El plan fue concebido por Menelao Mora Morales, viejo luchador revolucionario que había asumido la jefatura del movimiento insurreccional por el Partido Auténtico. La policía tuvo conocimiento de lo que se fraguaba y detuvo a numerosos implicados, entre los que se hallaban Fructuoso Rodríguez, José Machado y Juan Pedro Carbó Serviá, miembros del Directorio Revolucionario dirigido por José Antonio Echeverría.