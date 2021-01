Desde hoy, viajeros internacionales deberán presentar prueba de PCR negativo al llegar a Cuba

Efemérides: ∘ 10 Enero, 1889Profesor universitario, periodista, historiador, jurisconsulto, bibliógrafo y destacado americanista. Se dedicó durante gran parte de su vida al estudio referido a la América precolombina, y fue uno de los más notables contribuyentes al estudio de la Bibliografía en Cuba y en Latinoamérica. Laborioso y erudito publicista cubano, se destacó por sus aportes en la investigación de aspectos de la Historia de América anterior al descubrimiento, como se refleja en sus obras Antigüedades Americanas y Cuba Primitiva. ∘ 10 Enero, 1895Las autoridades yanquis descubren el plan preparado y organizado por José Martí, que consistía en invadir a Cuba mediante tres expediciones simultáneas en los vapores Amadís, Lagonda y Baracoa con armas para 400 hombres. Se señala al coronel López Queralta como delator del plan. El golpe no aplasta a Martí, que en carta enviada al patriota José Dolores Poyo le asegura: "No tema de mi, sé padecer y renovar. La cobardía, o más, de un hombre inepto, se nos clavó de arrancada en la hora grande. Renaceremos". Y al General Máximo Gómez asegura: "Yo no miro a lo deshecho, sino a lo que hay que hacer". ∘ 10 Enero, 1929Julio Antonio Mella fue un destacado dirigente del estudiantado universitario, periodista, atleta y combatiente intransigente contra la dictadura machadista. Protagonizó una célebre huelga de hambre que conmocionó al país, y el recibimiento al buque mercante soviético Vatzlav Vorovsky que en agosto de 1925 llegó a puertos cubanos. Fue, además, fundador de la Liga Antimperialista y de la Universidad Popular José Martí, y uno de los fundadores -junto a Baliño y otros- del primer Partido Comunista de Cuba en 1925. La vida de Mella siempre estuvo dedicada a luchar por los derechos de la clase trabajadora. En esta fecha cayó mortalmente herido, a manos de asesinos al servicio del presidente Gerardo Machado.