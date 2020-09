Cuba acumula 4726 muestras positivas a la COVID-19

Efemérides: ∘ 14 Septiembre, 1769El Barón Alejandro de Humboldt, notable naturalista alemán, fundador de la Geografía Científica Comparada, creador de la Geografía de las Plantas y la Climatología, también estudió Mineralogía, Espeleología y otras muchas ciencias. Estuvo en Cuba en dos ocasiones, en las que realizó numerosas investigaciones en su recorrido por la Isla; escribió un libro titulado Ensayo Político de la Isla de Cuba. Por su grandeza se le considera el segundo descubridor de Cuba. ∘ 14 Septiembre, 1959 Este día el Comandante en Jefe Fidel Castro dirigió la palabra a miles de pequeños desde la antigua fortaleza de Columbia. Entonces expresó: “…El niño que no estudia no es buen revolucionario, porque el niño que no estudia no sabrá hacer las cosas bien, y le pasará lo que a nosotros, que no nos salen las cosas todo lo bien que queremos (…). Yo quiero que los niños jueguen, que tengan campos deportivos, que tengan playas, que se diviertan, que hagan excursiones por los campos, pero queremos que también estudien”. El orador esbozó además los planes educacionales de la Revolución, destacó la necesidad de hacer llegar la educación a los niños campesinos, la de crear campamentos vacacionales, ofrecer visitas a las playas y demás estímulos para los estudiantes destacados.