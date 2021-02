Cincuenta y seis grupos instan a la administración Biden a tomar medidas inmediatas para normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba

Este miércoles 11 de febrero, 56 organizaciones, incluidos grupos de abogados y de derechos humanos, organizaciones religiosas, grupos cubanoamericanos, organizaciones ambientales y académicas y grupos empresariales, enviaron una carta a la administración Biden-Harris, instando a la administración a tomar medidas inmediatas para cumplir una promesa de campaña de revertir las políticas fallidas de Trump, que continúan infligiendo daño a los cubanos y sus familias.

La carta detalla recomendaciones de políticas específicas que la administración de Biden-Harris debería tomar para iniciar una política de compromiso más constructiva hacia Cuba. Afirma que es de interés de Estados Unidos y de interés del pueblo cubano avanzar rápidamente hacia una relación más normal, e insta al Congreso a que se base en estas medidas a través de acciones legislativas que pongan fin a las restricciones y los movimientos hacia el final completo del embargo estadounidense.

Geoff Thale, presidente de la Oficina de Washington para América Latina, dijo que “las políticas de la era Trump no hicieron nada para promover ni la relación entre Estados Unidos y Cuba ni el bienestar del pueblo cubano. Se están produciendo importantes acontecimientos en la isla y un creciente apoyo en Estados Unidos a unas relaciones más abiertas con Cuba. La administración Biden-Harris debería revertir las políticas de Trump y luego dar pasos hacia adelante. Hacerlo abriría un espacio para la cooperación y el diálogo sobre temas que van desde el medio ambiente y el cambio climático hasta la aplicación de la ley, la cooperación en salud y los derechos humanos”.

Lisa Haugaard, codirectora del Grupo de Trabajo de América Latina , dice: “El gobierno de Biden-Harris tiene el poder de volver a poner la política hacia Cuba en el camino correcto con un plumazo. Es hora de volver al diálogo entre nuestras naciones y de liberar a nuestros pueblos para trabajar juntos en los problemas que todos enfrentamos”.

María José Espinosa, directora ejecutiva interina del Centro para la Democracia en las Américas, dice: “Las políticas de la administración Trump solo han servido para socavar los intereses de Estados Unidos, dañar al pueblo cubano y limitar las formas en que los cubanoamericanos pueden apoyar a sus familias durante una pandemia y la crisis económica en curso en la isla. El compromiso es la mejor manera de promover los intereses de Estados Unidos y los del pueblo cubano, ofrece una oportunidad para el diálogo y la cooperación en una amplia gama de temas, desde los derechos humanos hasta la seguridad nacional, y es el mejor camino para que los cubanos determinen su propio futuro. La administración de Biden-Harris debe seguir una política de participación de inmediato».

Las recomendaciones son parte de un esfuerzo ampliamente apoyado para normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, aumentar el compromiso entre los dos países y poner fin al embargo estadounidense a Cuba. Firmantes de organizaciones religiosas, cubanoamericanas, empresariales y de base destacaron su apoyo. Un signatario, la Fundación Cuba One, una organización sin fines de lucro con sede en Miami que lleva a jóvenes cubanoamericanos a visitar la isla, señaló: “CubaOne continuará construyendo puentes y abogando por que la familia cubana sea el centro de la política hacia Cuba”.

Texto en inglés de la carta:

Febrero 10, 2021

PresidenteJoseph Biden

The White House

1600 Pennsylvania Avenue NW

Washington, DC 20500

Querido Presidente Biden,

Como miembros de una amplia gama de organizaciones, incluidas las religiosas, cubano-americanas, de derechos humanos, política exterior, empresarial, ambiental, académica, de base y otros grupos, le estamos escribiendo para recomendar medidas inmediatas que su administración debe tomar para cumplir con su promesa de campaña “para revertir las políticas fallidas de Trump que infligieron daño a los cubanos y sus

familias «.

Creemos firmemente que redunda en interés de Estados Unidos y del pueblo cubano avanzar en la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El embargo de casi sesenta años es una reliquia del pasado que debería ser reemplazado por una política de compromiso más constructiva que nos permita abordar tanto nuestros intereses comunes como nuestras diferencias. El proceso de normalización beneficiará a Estados Unidos, a medida que ampliamos la cooperación en temas de interés mutuo, incluido el cambio climático, abordando la pandemia de COVID-19, la seguridad,relaciones interpersonales y aumento de los viajes, el intercambio y el comercio. Beneficiará al pueblo cubano que enfrenta circunstancias económicas y humanitarias difíciles y responderá a las preocupaciones sobre su bienestar entre la comunidad cubanoamericana aquí en los Estados Unidos. Y permitirá a Cuba participar más fácilmente en sus propios procesos internos de reforma y debate político.

En esta carta pedimos acciones inmediatas, pero estas están destinadas solo como los primeros pasos hacia la normalización total de las relaciones. Creemos firmemente que su administración debe avanzar más allá de estas acciones iniciales para crear una relación constructiva, que lleve al fin del embargo, con nuestra isla vecina.

Como punto de partida inmediato, lo instamos a tomar una acción ejecutiva que devuelva las regulaciones que rigen el comercio y los viajes a Cuba a donde estaban el 20 de enero de 2017. La administración Trump tomó una serie de medidas en los últimos cuatro años que restringieron el envío de remesas. de cubanoamericanos y otras personas estadounidenses a familias en Cuba, viajes familiares limitados y viajes restringidos de persona a persona para todos los ciudadanos estadounidenses, exportaciones agrícolas limitadas a Cuba y debilitó las oportunidades de comercio e inversión que benefician al pueblo cubano, especialmente en el creciente sector privado cubano. Puede y debe simplemente revertir estas medidas. Otras dos acciones mal consideradas y dañinas: la decisión de permitir demandas privadas contra inversionistas de terceros países en Cuba bajo el Título III de la Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática de 1996 (Ley LIBERTAD), y la decisión de reincorporar a Cuba en la lista de “Estados Patrocinadores del Terrorismo”, fueron implementadas por acción ejecutiva y debe invertirse también. Creemos que las acciones ejecutivas de la administración Trump pueden eliminarse con una orden ejecutiva integral.

También lo instamos a reconstruir la presencia diplomática de los Estados Unidos en Cuba, dotando de personal completo a nuestra embajada, especialmente a nuestro personal consular. Si bien debemos ser conscientes de los posibles problemas de salud y la seguridad de nuestros diplomáticos, es evidente que nos interesa contar con todo el personal de nuestra embajada. Necesitamos reanudar todos los servicios consulares que permitirían a los ciudadanos cubanos volver a comprometerse viajando con sus familias en los Estados Unidos y con la sociedad estadounidense en general; y que pueda ampliar los intercambios culturales, artísticos, deportivos, religiosos, ambientales, educativos y científicos entre nuestras sociedades. También es de nuestro interés dotar de personal al lado político de nuestra embajada, a fin de involucrarnos directamente con los funcionarios cubanos y la sociedad civil sobre los muchos temas que debemos abordar juntos. La dotación de personal completo en nuestra embajada facilitará los diálogos bilaterales sobre cuestiones de interés mutuo. En línea con esto, lo instamos a permitir aumentos paralelos en la dotación de personal de la embajada de Cuba aquí en los Estados Unidos.

También le pedimos que vuelva a lanzar los grupos de trabajo cubano-estadounidenses que se estaban reuniendo para discutir una variedad de temas, desde la cooperación ambiental en el Estrecho de Florida y otros temas relacionados con el clima, como la energía renovable y la agricultura resiliente al clima, hasta la aplicación de la ley. diálogo, a la cooperación en materia de migración y trata de personas, a las cuestiones más polémicas de las reclamaciones de propiedad y los derechos humanos. Estos grupos de trabajo lograron avances concretos en varios temas importantes y abrieron el diálogo sobre otros. Ellos construyen puentes entre expertos técnicos y funcionarios gubernamentales en ambos países y sirven áreas donde nuestros dos países tienen intereses mutuos.

Como organizaciones que creen que el embargo de Estados Unidos a Cuba desde hace mucho tiempo es injustificado y contraproducente, esperamos que tomen estos pasos iniciales, avancen más para aliviar las restricciones que están dentro de su poder y luego instan al Congreso a que se base en estas medidas. de formas que avancen rápidamente hacia el final completo del embargo estadounidense.

Estamos preparados para apoyarlo en estos pasos iniciales y trabajar para educar a nuestros miembros del Congreso y nuestras comunidades sobre la necesidad de apoyar el compromiso con Cuba y poner fin al embargo.

Suyos,

