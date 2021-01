Trump anuncia en Twitter que no asistirá a toma de posesión de Joe Biden

Mediante un mensaje en la red social Twitter, el presidente refirió “a todos los que me han preguntado, no iré a la toma de posesión el 20 de enero», convirtiéndose así en el primer presidente saliente en la historia de Estados Unidos que no asista al acto de investidura de su sucesor desde 1869.



To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021