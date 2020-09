Septiembre, el mes de mayor actividad ciclónica

Efemérides: ∘ 2 Septiembre, 1666El año 1665, la población de Londres había tenido que soportar una terrible epidemia de peste bubónica, que había aniquilado a una inmensa cantidad de gente. El año siguiente, sin embargo, parecía empezar de un modo más positivo, ya que la peste parecía estar retirándose. Pero un fuego iniciado a la 1 a.m. del domingo 2 de septiembre en una panadería determinó lo contrario. Aunque la causa exacta no se conoce, y probablemente no llegue a saberse nunca, es posible que el encargado de la panadería King, un pequeño negocio ubicado cerca del puente de Londres, haya olvidado ese día apagar los hornos donde se hacía el pan, dejando las puertas del mismo abiertas. Una chispa pudo haber bastado para encender algún trozo de manteca olvidado, y de ahí a encender todo el edificio. ∘ 2 Septiembre, 1858A mediados del siglo XIX el telégrafo era técnicamente una realidad: ya se podían emitir alrededor de 150 palabras por hora. Sin embargo, todavía los medios masivos de comunicación no parecían entender la importancia de este nuevo recurso que iba a acercar naciones y continentes. Un hecho policial contribuyó a despertar la conciencia de la utilidad que el telégrafo tendría para la difusión de noticias en todo el mundo. En 1845 una mujer fue bárbaramente asesinada en una ciudad de Inglaterra. Algunos testigos afirmaron que el asesino había huido en un tren y suministraron una descripción detallada del individuo. La noticia se transmitió por telégrafo y el hombre fue detenido al bajar del tren. Esta fue la primera aplicación del telégrafo a un hecho policial y periodístico. Mientras tanto, en los Estados Unidos se aceleraban los procesos industriales y aumentaba la necesidad de comunicación. ya no eran suficientes los ferrocarriles, que iban reemplazando velozmente a las diligencias. Un importante financista, Cyrus W. Field, comenzó a interesarse en la posibilidad de comunicar a América con Europa a través del tendido de un cable submarino. Durante mucho tiempo este proyecto pareció sólo el sueño de un loco. Pero en 1857 se realizó el primer experimento, que fracasó cuando ya se estaba muy cerca de la meta: el cable se cortó y se perdieron 564 kilómetros de hilo en el mar. Al año siguiente, un segundo intento también terminó en fracaso. Por fin, en septiembre de ese mismo año, lo que parecía una empresa delirante se convirtió en triunfo, y el cable unió los dos continentes. ∘ 2 Septiembre, 1960En agosto de 1960 se reunieron en la capital de Costa Rica los cancilleres de los gobiernos latinoamericanos con el propósito de lograr un documento en el que se declaraba el "peligro" que Cuba revolucionaria representaba para el hemisferio. Como respuesta a la indignante "Declaración", hecha por completo a espaldas de las masas latinoamericanas, el pueblo cubano, representado por más de un millón de personas, se reunió en la Plaza de la Revolución para patentizar su apoyo al Gobierno revolucionario. La Primera Declaración de La Habana proclamó el derecho y el deber de los pueblos a erradicar de una vez y para siempre el dominio explotador del imperialismo y la oligarquía; denunció los planes agresivos del gobierno norteamericano contra la Revolución cubana; y ratificó la decisión del pueblo cubano de trabajar y luchar por el común destino revolucionario de la América Latina.