Justicia británica niega libertad bajo fianza a Julian Assange

Efemérides: ∘ 7 Enero, 1896Victoria de las tropas dirigidas por Máximo Gómez, en Ceiba del Agua. Maceo llega a las puertas de Pinar del Río. ∘ 7 Enero, 1896La base de la estrategia de nuestras guerras de liberación es la invasión de oriente a occidente, intentada por Máximo Gómez en 1875 y frustada por falta de apoyo. En 1895 Máximo Gómez y Antonio Maceo realizan un nuevo intento, que lleva la guera al occidente del país, el cual casi no había sido afectado por las contiendas anteriores. La invasión alcanza a la provincia de Pinar del Río donde Antonio Maceo mantiene en jaque al enemigo durante algunos meses. ∘ 7 Enero, 1954Tecladista y compositor, fundador del grupo Síntesis, ha compuesto música para teatro, cine y televisión. Junto a su hermano Sergio ha creado la banda sonora de seriales para la televisión entre los que se encuentran: En silencio ha tenido que ser, La frontera del deber y muchos otros. ∘ 7 Enero, 1959Este día, cuando Fidel exponía al pueblo los problemas más candentes de aquellos momentos, en medio de su intervención, en el campamento militar de Columbia -hoy Ciudad Escolar Libertad- se volvió hacia el Héroe de Yaguajay y le preguntó: "¿Voy bien, Camilo?". Surgía así la célebre frase que sintetizaba la inmensa confianza depositada por Fidel en su compañero de armas. El pueblo, por demás, también acogió la expresión y la hizo suya. ∘ 7 Enero, 1959El 7 de enero de 1959 estando la Caravana de la Libertad en Cienfuegos desde el día anterior Fidel Castro pronuncia un discurso en el parque Martí, en el cual anuncia que se construirían ciudades escolares para 20 mil niños. Después ofrece una conferencia de prensa en el despacho del alcalde municipal declara que se hacia necesario poner en practica las medidas pertinentes para evitar que las grandes compañías de servicio publico siguieran explotando al pueblo, y explica el alcance de la reforma agraria. Al llegar la Caravana a Matanzas, Fidel Castro pronuncia un discurso en el ayuntamiento. ∘ 7 Enero, 1961El 7 de enero de 1961, mientras Estados Unidos inicia maniobras militares en el Mar Caribe con gran despliegue de armamentos y hombres, el Gobierno Revolucionario denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la administración de aquel país preparaba un inminente ataque armado a la Isla. La denuncia cubana se vería confirmada en abril de ese mismo año, con el desembarco de los mercenarios por Playa Girón. ∘ 7 Enero, 1963El 7 de enero de 1963 en una nota del Gobierno Revolucionario al secretario general de las Naciones Unidas se expresa: "Constituye una absurda insolencia la de ofrecer el compromiso de no invasión, equivalente al de no cometer un delito internacional, con la condición de que el país al que pretende invadir acceda a una inspección de su territorio", y agrega la nota: "para el Gobierno de Estados Unidos es evidente que no cuenta el apartado cuatro del artículo 2 de la Carta, que dice que los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas, ni el apartado tres, que habla de que los miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos; ni cumple una de las principales finalidades de la Carta, que es practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos". ∘ 7 Enero, 1986Juan Rulfo escritor, guionista y fotógrafo mexicano , perteneciente a la generación del 52, considerado una de las figuras más relevantes de la literatura hispanoamericana contemporánea, nació el 16 de mayo de 1917. La reputación de Rulfo se asienta en dos pequeños libros: El llano en llamas, compuesto de diecisiete pequeños relatos y publicado en 1953, y la novela Pedro Páramo, publicada en 1955. Ha sido considerado uno de los mas destacados escritores en la lengua española de este periodo, junto a Jorge Luis Borges. Rulfo perteneció al movimiento literario denominado "realismo mágico", y en sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios americanos, y sus personajes reflejan el tipismo del lugar, con sus grandes problemáticas socio-culturales entretejidas con el mundo fantástico. ∘ 7 Enero, 1993El acto contó con la presencia del Comandante en Jefe Fidel Castro. Ubicada en Obrapía 111 entre Mercaderes y Oficio, Habana Vieja, la Casa Guayasamín es símbolo de la amistad entre Cuba y Ecuador. Sus columnas y paredes muestran obras de este famoso pintor. ∘ 7 Enero, 2005La elaboración del mapa tridimensional de la Tierra más completo fue anunciado por la NASA el 7 de enero de 2005. Durante cinco años, un equipo de investigadores recopiló y ordenó datos obtenidos por el transbordador espacial Endeavour. El mapa, de uso público, permite que el usuario navegue por el 80 por ciento de la superficie terrestre. En el mapa se pueden apreciar accidentes geográficos hasta entonces invisibles desde el cielo por las condiciones atmosféricas. Los expertos afirman que será útil para prevenir catástrofes naturales y mejorar las telecomunicaciones.