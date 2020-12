Inicia Rusia vacunación contra la COVID-19 en Moscú

El proceso de vacunación contra la COVID-19 con el fármaco ruso Sputnik V se inició este sábado en Moscú, la capital de la nación euroasiática, informó Telesur.

En el comienzo del proceso se abrieron 70 puntos de vacunación. Asimismo, las autoridades de la ciudad de Moscú anunciaron que más de 100 comenzarán a funcionar antes de concluir este 2020.

De cara a la etapa inicial de vacunación, este viernes la capital rusa habilitó el registro digital para que los grupos priorizados (trabajadores de la salud, la educación y los servicios sociales) se inscribieran para recibir la vacuna Sputnik V.

Este viernes, el alcalde de Moscú, Serguei Sobianin, informó que en las primeras cinco horas del proceso de inscripción «se apuntaron a la vacunación 5.000 personas: profesores, médicos, trabajadores sociales, los que hoy más arriesgan su salud y su vida».

Además de pertenecer a los grupos priorizados, los voluntarios en esta primera etapa deben tener entre 18 y 60 años, no padecer enfermedades crónicas, no sufrir infecciones respiratorias durante las últimas dos semanas, no estar embarazadas, ni ser madres lactantes.

Otro de los requisitos es que los voluntarios que se inscriban para recibir la Sputnik V no participaran en los ensayos clínicos de los diferentes fármacos contra la Covid-19 durante las etapas de pruebas.

El proceso de vacunación se desarrolla con carácter gratuito y voluntario. Su implementación se prevé en dos etapas y la segunda inyección se aplicará a los 21 días de la primera dosis.

Por otra parte, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés) y el Ministerio de Salud de Kazajstán anunciaron este viernes un acuerdo de cooperación «diseñado para facilitar el registro, la producción y la distribución de la primera vacuna registrada del mundo contra el coronavirus».

Las autoridades sanitarias rusas informaron este sábado que el país registró un nuevo récord diario de casos positivos a la Covid-19, al identificarse 28.782 contagios durante las últimas 24 horas. Asimismo, se confirmaron 508 fallecimientos como consecuencia de la enfermedad.