Devastación por los huracanes Eta e Iota impulsa nueva caravana de migrantes en Honduras

Esta caravana, que podría ser la última del año, está compuesta principalmente por familias afectadas por los huracanes Eta e Iota, que azotaron las costas del noreste del país centroamericano a mediados de noviembre.

“A raíz del paso de los huracanes nos quedamos sin nada y no nos queda más que tomar camino”, dijo una persona entrevistada por el diario local Proceso.

“Yo vengo de los campos bananeros de El Progreso, nos hemos quedado sin nada, me acompaña mi esposa y mi hija, sabemos que es riesgoso, pero si uno no arriesga no consigue lo que uno quiere”, manifestó otro entrevistado