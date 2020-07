COVID-19 en el mundo: Revelan otro factor que puede agravar el estado de pacientes con coronavirus

Los investigadores analizaron los datos de 605 infectados en dos clínicas de Wuhan, admitidos entre el 24 de enero y el 10 de febrero y a los que no se les había diagnosticado diabetes. 114 de esos pacientes fallecieron en hospital.

El análisis estadístico mostró que, junto a la avanzada edad y el género masculino, una gran cantidad de glucosa en sangre en el momento de la hospitalización era uno de los factores vinculados a una mayor mortalidad en los pacientes con COVID-19.

El estudio explica que el control de glucosa es una de las pruebas clave para los pacientes con COVID-19, dado que suelen padecer trastornos de metabolismo de carbohidratos. En este sentido, los científicos aconsejan a los médicos prestar más atención a los infectados con niveles elevados de glucosa, al ser más propensosa sufrir complicaciones durante la enfermedad.

Eva Copa notificó el día 8 de julio que se mantenía en aislamiento ante la posibilidad de haberse contagiado con la Covid-19.Foto: Erbol

La presidenta del Senado de Bolivia, y titular en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, confirmó que dio positivo al coronavirus y se mantendrá en aislamiento hasta superar la enfermedad.

«Los resultados de las pruebas han dado positivo ala Covid-19. Sigo los protocolos sanitarios y mantendré el aislamiento por el tiempo necesario, me encuentro estable y no me alejaré de mis funciones en la ALP, seguiré trabajando vía plataformas virtuales», manifestó Copa a través de su cuenta de Twitter.