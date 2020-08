COVID-19 en el mundo: La OMS advierte de la posibilidad de reinfectarse con el nuevo coronavirus

“No significa que esté pasando mucho; sabemos que es posible. Es algo que sabíamos que podría ser posible basándonos en nuestra experiencia con otros coronavirus humanos”, aseguró Van Kerkhove este miércoles durante una sesión de preguntas y respuestas en vivo.

El comentario de la experta surge luego de que un grupo de investigadores de la Universidad de Hong Kong reportaran a comienzos de esta semana que un hombre se infectó por segunda vez con SARS-CoV-2. El paciente, de 33 años, contrajo la enfermedad este mes luego de haber sido dado de alta en abril.

Kerkhove subraya que no se cree que el caso de Hong Kong sea el único, aunque es el primero documentado de reinfección “de los 23,5 millones que hay en el mundo”. “Esperamos que las personas infectadas desarrollen una respuesta de anticuerpos, una respuesta inmune que dure algún tiempo; así que estamos aprendiendo”, afirmó.

La especialista reiteró que, independientemente de que alguien haya sido infectado o no, se deben continuar siguiendo las pautas de distanciamiento social sugeridas. “Sí, es posible que podamos comenzar a ver una reinfección, pero tenemos las herramientas que pueden evitar que las personas se infecten”, agregó, resaltando que cada individuos tienen el poder para evitar infectarse y la responsabilidad de prevenir la transmisión a otros.

Por otro lado, Kerkhove subrayó que la posibilidad de una reinfección no cambia los avances hacia una vacuna efectiva contra el coronavirus y no significa que no funcionará. Su desarrollo y los estudios, en términos de la respuesta y la protección que brindará, provendrán de estudios clínicos que están en curso. “Todavía estamos desarrollando vacunas y se están logrando avances increíbles”, concluyó.

Por segundo día Argentina registra más de 10 000 casos

Por segundo día consecutivo Argentina registró este jueves más de 10 000 nuevos casos positivos de COVID-19, 6 400 de ellos en la provincia de Buenos Aires, que sigue concentrando junto a la capital la mayor cantidad de personas enfermas.

En un alza como nunca antes desde que llegó al país la pandemia, en marzo último, en apenas 48 horas esta nación reportó casi 20 700 nuevos casos y este jueves además se contabilizaron 211 víctimas fatales lo que eleva a 8 050 la cantidad de muertos en estos casi seis meses.

A la espera de nuevos anuncios presidenciales sobre cómo quedará la cuarentena a partir del lunes próximo, al interior de Argentina también hay importantes alzas de casos y hay 16 provincias en alerta por el pronunciado aumento de pacientes positivos.

Los números siguen elevando también la cantidad de personas internadas en unidades de terapia intensiva, 2 075 en total, con un porcentaje de ocupación de 59,2 por ciento a nivel nacional y 66,6 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

OMS: Nacionalismo de vacunas amenaza estrategia de lucha equitativa contra el virus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recibirá la semana que viene una serie de garantías de apoyo a su plan de desarrollo de vacunas contra la COVID-19 para todos los países, aunque el organismo ha tenido que disminuir su ambición en ese sentido.

Estados Unidos, Japón, Reino Unido y la Unión Europea han alcanzado sus propios acuerdos para asegurar la llegada de millones de dosis para sus ciudadanos, ignorando la advertencia de la OMS contra el “nacionalismo de vacunas” que, según el organismo mundial, reduciría los suministros.

Los expertos advierten que si otros países que pueden permitírselo adoptan un enfoque similar, la estrategia de la OMS para luchar contra la pandemia de coronavirus a nivel global y de forma equitativa corre el riesgo de fracasar.

Si ese escenario acaba ocurriendo, “está claro que no habría volúmenes suficientes de vacunas disponibles para ningún otro país, en particular durante los primeros seis a nueve meses”, dijo Alex Harris, jefe de Políticas Globales de la organización benéfica sanitaria Wellcome Trust.

Así, los países que deseen formar parte de la iniciativa de la OMS, denominada COVAX, deben manifestar su interés antes del lunes.

Más de 170 estados, entre ellos Canadá, Noruega, Corea del Sur y Reino Unido, han mostrado un interés no vinculante con el proyecto, que la OMS presenta como la única iniciativa para garantizar que las vacunas contra la COVID-19 estén disponibles en todo el mundo, tanto para los países ricos como para los pobres.

El proyecto COVAX cuenta con nueve candidatas a la vacuna y ha establecido planes para obtener y entregar 2 000 millones de dosis para finales de 2021 en los países que se inscriban.

La OMS, en cualquier caso, sigue luchando para que los países más ricos se sumen plenamente a la iniciativa, más allá de las promesas de financiación y de las buenas palabras.

La semana pasada, el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, criticó a las naciones que acaparan vacunas, advirtiendo que la estrategia empeorará la pandemia.

Las agresivas negociaciones de la UE para el suministro de vacunas y las tibias declaraciones sobre el plan COVAX han socavado la iniciativa, que está codirigida por la propia OMS, la Alianza para las Vacunas (GAVI) y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI).

Es probable que la Comisión Europea prometa fondos para COVAX pero, al mismo tiempo, está asegurando acuerdos de suministro para los Estados miembros, al considerar que el plan de la OMS es demasiado lento y costoso.

(Con información de RT y agencias)