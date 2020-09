AstraZeneca informa de complicaciones en otro de sus voluntarios

Sin embargo, la empresa, con sede en Cambridge (Reino Unido), señaló que una «revisión independiente» determinó que en ambos casos «se consideró poco probable que estas enfermedades estuvieran asociadas con la vacuna, o bien que no había pruebas suficientes para decir con certeza que las enfermedades estaban relacionadas o no con la vacuna».

El doctor Paul Offit, profesor de la Universidad de Pensilvania y miembro del comité asesor de vacunas de la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU., considera que no está claro cómo la empresa, o el Gobierno del Reino Unido, determinó que el segundo caso no estaba relacionado con la vacuna, recoge The New York Times.

