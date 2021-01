Una mayonesa diferente

En varias recetas he reiterado que no me gusta la cocina pero que la necesidad de elaborar alimentos en mi hogar por no contar con nadie que lo haga unido al gusto por la comida sabrosa me obliga a buscar alternativas para que los que elaboro salgan bien y gusten al paladar.

La mayonesa es uno de los alimentos que elaboro en casa y me gusta su terminación. En estos días en que la COVID-19 azota a la humanidad y nosotros por tanto estamos también expuestos a ella salgo poco y solo adquiero aquello que encuentro en mis escasas salidas.

De ahí que al agotar el vinagre virgen tenía en casa y solo quedarme aquel que uso para conservar otros alimentos encurtidos, utilicé ese mismo vinagre en el que conservo diferentes especies (receta que prometo luego publicar).

Pues bien, no solo tomé el vinagre, sino también alguna que otra especie que se incluyó por descuido intencional. Entonces la receta de mi antigua mayonesa sufrió modificaciones voluntarias y bien intencionadas, y por suerte modificó para bien el color, pero sobre todo el sabor , y aquí les dejo la receta para quien desee incursionar en ella.

Un huevo, una tacita de vinagre con alguna sazón como ya acoté anteriormente, sal al gusto y aceite (debe ser una tacita bien cargada, aunque en mi caso lo vierto directo del envase a la batidora y no lo mido), pero está entre una o dos tacitas.

Pruebe y espero que le guste. El sabor lo cambia el vinagre que ya ha cambiado al estar en contacto con las especies que tienes en el frasco de cristal donde lo preparas.