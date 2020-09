Múltiples usos de tubos plásticos para decorar su hogar

Este tema que inicie en días pasados con el uso de recortes de tela y prendas de vestir que ya no pueden usarse para salir a la calle ni estar en el hogar, y aunque este material reciclado tiene aún muchos ejemplos que ilustrar, lo dejo a su imaginación. Y retomo el tema para incluir otros objetos y otra materia prima.

Hoy me inclino a otras cosas que tenemos también de seguro en casa y no sabemos qué hacer con ellas, me refiero a tubos plásticos que le sobraron de alguna instalación hidráulica que ya terminó.

Se pueden adaptar una infinidad de tubos los cuales van de muy simples a elaborados, dependiendo únicamente de nuestra imaginación. No son solo tubos de Plástico, sino también tubería de PVC.

Las mejores ideas para construir tu propio botellero de vinos en casa. Ideas creativas para diseñar y decorar jardines sembrando plantas ornamentales en ellos, también dentro de nuestros hogares . En este caso es importante escoger las plantas que pueden vivir en espacios cerrados y que sirven además para oxigenar las habitaciones.

Otros proyectos interesantes pueden encontrar en las páginas de internet de donde salen estas y otras iniciativas que cada cual adapta de acuerdo a sus condiciones y materiales. Incluso hasta ideas para confeccionar juguetes para niños.

Esta idea es una manera de emplear tu tiempo de cuarentena, buscar la colaboración e idea del resto de los miembros de tu familia y entre todos hacer cambios beneficiosos en las habitaciones de los niños, en las cocinas y en cualquier espacio de tu hogar.