¿Cómo mantener ocupado el tiempo de nuestros hijos desde casa?

“Ya no sé qué hacer, el día entero con este niño/a en la casa, estoy que no puedo más”. Estas son algunas de las expresiones que por estos días he escuchado decir a algunas madres y abuelas.

Realmente es difícil tenerlos todo el tiempo en casa, sin asistir a la escuela pero, ¿qué podemos hacer para mantenerlos ocupados?

Te propongo varias opciones e ideas que te ayudarán con tu día a día junto a tus hijos desde casa.

Lo primero es escoger cuáles serían las prioridades para tu día con tus hijos. Su educación es fundamental, por tanto, planificar que durante su horario de teleclases no sean interrumpidos y crearles un ambiente adecuado para que atiendan debidamente es importante. Siempre necesitarán de tu apoyo, por tanto puedes ejercitar desde casa los contenidos impartidos en las teleclases o dudas que tengan, eso sí, deberás convertirte en ese instante en su profesor.

Luego, es una buena oportunidad para que hagan algunas tareas del hogar como lavar, limpiar, organizar su ropa y juguetes, entre otras.

Un lugar ideal para compartir es en la cocina, esta es una excelente ocasión para preparar dulces que tanto le agradan y quizás hasta hacer ese rico merengue que hace tiempo no comen por falta de tiempo.

Y al llegar la tarde, esta puede ser una hora propicia del día para jugar en algún lugar de la casa que lo permita y hasta hacer ejercicios si tienes el espacio.

En las noches los juegos de mesa como parchís, dominó, damas, ajedrez, son estimulantes y les permite desarrollar su mente.

Pero si no tienes el tiempo suficiente para estar junto a tu hijo y mantenerlo ocupado, te sugiero le muestres cuánto puede hacer solo y así lo ayudarás a una mayor independencia en su vida.

Siempre busca alternativas creativas que te ayudarán a mantener el tiempo de tu hijo ocupado desde casa, y esta será, sin lugar a dudas, una buena forma de cuidarlo y que sobre todo sea feliz.