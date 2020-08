Peloteros villaclareños por la selección provincial de béisbol

El adiestramiento colectivo de los peloteros –bajo la dirección del avileño José Antonio García Uña– prevé continuar hasta el 20 de agosto próximo; fecha en que se darán a conocer los 34 clasificados que finalmente integrarán el equipo naranja durante la presente temporada.



Ramón Moré Flaqué, comisionado provincial de la disciplina en el territorio, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que los preseleccionados –dentro de los que se incluyen cinco juveniles sujetos a una instrucción de mayor especialización– potencian

actividades técnico-tácticas que permitan conjugar las habilidades de los más veteranos con el vigor de los novatos.



Recordó que se trata de un conjunto parcialmente renovado, con un promedio etario que no rebasa los 25 años de edad y que, en parte, no tiene experiencia en eventos deportivos de gran factura; por lo que se aplican dinámicas no solo encaminadas a mejorar el desempeño de los atletas, sino también su cohesión como grupo.



No obstante, señaló García Uña, se observa un adecuado nivel técnico entre los candidatos al equipo provincial, así como la histórica garra que ha caracterizado, durante más de seis décadas, a los peloteros de la central geografía.



Como lanzadores dentro de los casi 20 preseleccionados, destacan Pablo Luis Guillén Díaz, Freddy Asiel Ávarez Sáez, Alain Sánchez Machado, Javier Mirabal Espinosa, Yasmany Hernández Rojas, Pedro Manuel Castillo Pérez, Oscar Hernández Horta y Lázaro Javier Lorenzo Alfonso.



Los potenciales receptores resultan Yulexis La Rosa Águila, Julio Enrique Miranda Manso, Jesús Olivera León, Luis Darío Machado Santana y Leonardo Montero; mientras que, como jardineros, se escogerá entre Yurién Vizcaíno Rodríguez, Raúl Reyes Ortega, Andy Zamora Farre, Otoniel González Véliz, Mailon Tomás Alonso Toledo y Yosbel Borges.



Por último, para los jugadores de cuadro la decisión se debate entre Walter Orlando Pacheco Abreu, Raidel Pedraza Fernández, Juan Carlos López Rojas, Roberto Antonio Acea Santovenia, Randy Rolando Portal Jiménez, Ariel Alejandro Díaz Paret, Yeniet Pérez Romero, Yuri Marcos Fernández de Armas y Magdiel Alfredo Gómez Ciscal.



Esta semana, en un encuentro inicial con autoridades y personalidades deportivas de la provincia, el pícher Guillén Díaz –en nombre de sus compañeros– insistió en la debida atención que debe prestársele al béisbol villaclareño –tanto en lo objetivo como en lo subjetivo–, para que este año pueda recuperar el esplendor del pasado.



En la cita participaron Yoel Pérez García, miembro del Buró Provincial del Partido, y Pedro Jova, quien no solo fuera torpedero insigne de Villa Clara sino también director laureado de los anaranjados.