CR7 elegido como el mejor futbolista del siglo XXI en los Globe Soccer Awards

Entre los finalistas para ese galardón además de CR7, también se encontraban Lionel Messi, Mohamed Salah y Ronaldinho. Por otro lado, el premio al “Equipo del siglo” fue para el Real Madrid, mientras que el español Josep Guardiola recibió el trofeo como “Entrenador del siglo”.

En la gala también se otorgaron galardones en esas categorías a los mejores exponentes del 2020. El delantero polaco Robert Lewandowski del Bayern de Múnich fue elegido como el “Jugador del año”. El alemán Hans-Dieter Flick del vigente campeón de la Liga de Campeones de la UEFA se llevó el trofeo al mejor entrenador del año, mientras que ese club fue elegido como el mejor equipo del 2020.

Los españoles Gerard Piqué e Iker Casillas también fueron galardonados en los Globe Soccer Awards 2020. El zaguero del F.C. Barcelona y el exportero de la selección española y del Real Madrid fueron reconocidos por su exitosa carrera deportiva.