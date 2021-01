Comienzan mandando los grandes

El público villaclareño no cuenta con su equipo pero también disfruta de la mayor fiesta deportiva organizada en el país. Las preferencias se han repartidos y hoy Industriales, Cienfuegos y Sancti Spiritus se llevan la mayor cantidad de la fanaticada naranja.

En los primeros resultados que se alcanzan dan el primer paso para avanzar los Leones capitalinos y las Avispas santiagueras. Ninguno de los 2 equipos partía como favorito pero la camiseta y la historia pesan mucho en estas fases finales donde predomina la presión.

En el enfrentamiento de Industriales vs Granma (5) los azules lo hicieron bien casi todo, jugaron tranquilos, supieron venir de abajo y su rotación de picheo cumplió con la tarea encomendada. Un jonrón de Alberto Calderón en el noveno inning sirvió para empatar y dejar en manos del cerrador azul Andy Rodríguez la misión de controlar la poderosa bateria de los granmenses. La defensa de los alazanes no estuvo bien, sobre todo en momentos claves y pocisiones decisivas como la receptoría y el campo corto. El out regalado por un regular del equipo nacional como Guillermo Avilés al no deslizarse en el home es una muestra de que solo con nombres en una alineación no se ganan juegos.

Equipos inning Ext. ining C H E Industriales 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 13 1 Granma 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 9 1

Mayor fue la sorpresa acontecida en el otro choque de la jornada donde los indómitos de la tierra calientes dieron primero y salieron delante en el play off a costa de los Leñadores tuneros. El jóven Carlos Font abrió su primer juego de post temporada y lo hizo como un consagrado, mantuvo la velocidad sobre las 90 millas y en ningún momento se vió presionado ni tenso. Yunior Tur hacia gala de sus dotes como cerrador para mantener maniatada a la batería tunera, llena de figuras que inspiran respeto a cualquier lanzador. Con el madero el protagonismo santiaguero se lo llevan el veterano cuarto bate Edilse Silva con 3 impulsadas y el jonrón del antesalista Adriel Labrada. Por los derrotados Yudiel Rodriguez lo hizo bien durante 6 entradas, pero fue mantenido más tiempo del necesario por los bajos números del picheo de segunda línea tunero.

Equipos inning C H E Las Tunas 1 0 0 0 2 1 0 0 0 4 9 2 Santiago de Cuba 0 0 2 1 0 0 4 0 0 7 13 1

Apenas comienza esta gran recta final pero sin duda promete rectificar muchos de los principales pronósticos establecidos. Ya comenzó la pasión y los grande dieron primero.