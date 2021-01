«Vuelve a mirar»: Así será la próxima telenovela cubana

¿Protagonistas? Pues se trata de una obra coral, donde varias historias conforman la trama principal, pero le puedo adelantar que el elenco reúne a artistas como Paula Alí, Rubén Breñas, Osvaldo Rojas, Roque Moreno, Manuel Porto, Nieves Ríovalles, Mirian Socarrás, entre otras figuras que suman casi setenta actores y actrices.

Y justo por los roles protagónicos va una de las novedades y retos que nos plantea “Vuelve a mirar”, al menos así lo considera uno de sus guionistas, Amílcar Salatti:

“Estamos acostumbrados en Cuba a que los protagonistas de las telenovelas sean jóvenes, lindos, y esta novela me preocupaba, porque son viejos y he tenido la experiencia de otras novelas que tienen subtramas de personas de la tercera edad y la gente hace un cierto rechazo cuando se besan o se muestra cierta intimidad, pero bueno, hubo que asumirlo como riesgo porque realmente creo que hablamos mucho de que nos estamos poniendo viejos, de que somos un país de gente vieja, pero no estamos realmente preparados para eso”.