Reflexión, de X Alfonso, video del año en los Premios Lucas 2020

Reflexión, de X Alfonso, se alzó este martes con seis galardones en los Premios Lucas 2020, coronándose como el video más laureado en la edición 23 del certamen televisivo más importante dedicado en Cuba a la promoción del audiovisual musical producido en el país.

De las 32 categorías en concurso el clip de Alfonso venció en algunas de las más significativas para los realizadores, tales como Video del Año, Mejor Dirección, Mejor Edición y Mejor Dirección de Arte, todas a cargo del propio artista, y se llevó también el premio en los apartados de Mejor Video Música Fusión y Mejor Diseño de Vestuario para Samantha Chijona.

El multifacético X, por otra parte, se ganó el Lucas en la categoría de Mejor Video Hip Hop con Sé que a veces, otro de los cuatro audiovisuales de su más reciente producción discográfica Inside con los que competía en la presente edición y entre los que sumaba más de una decena de nominaciones.

Joseph Ros fue otros de los realizadores más premiados, consiguiendo lauros en las categorías de Mejor Video Música Pop (Sueños, de Luis Franco); Mejor Video Trova (El son de Eliodoro, de La Trovuntivitis); y Mejor Video Coreográfico para Rachel González, por Mambo No. 0, de Toques del Río.

Por su parte, José Rojas se alzó en Mejor Video Música Urbana con el clip Los Champions, de Yomil y El Dany, y el video que dirigió para Frasis, Casa Gris, ganó en Mejor Video Instrumental y/o Vocal y en Mejor Video Hecho en Casa, esta última una categoría nacida este 2020 para incentivar la creatividad de los realizadores al calor de las difíciles circunstancias de aislamiento vividas por la pandemia.

Uno de los lauros más esperados, el Video Más Popular, fue esta vez para Tengo una pila, de Yomil y El Dany junto a El Kimiko y Yordy, dirigido por Felo; mientras que el de Mejor Ópera Prima fue para Néstor Kim por Why Not, de Carlos Varela y el de Mejor Video Artista Novel para Carlos Fidel, por Frente al espejo, dirigido por Leomar González.

En esta edición de Lucas destacó en Mejor Fotografía Gabriel Guerra Bianchini, por Noches sin fin y mar, de Silvio Rodríguez; y en Mejor Efectos Visuales estuvieron Carlos Álvarez, Raudel Hoyo y Wilfredo Gatell por Technicolor, de Sweet Lizzy Project, agrupación vencedora también en Mejor Video Rock por Travel to the moon, del director Alejandro Menéndez.

Los premios en las categorías de Mejor Producción, Mejor Making Of, Mejor Animación y Mejor video para Niños fueron para los clips El punto cubano, de David Blanco (para Ernesto Irbazal y Laura Herrera); Cámara Lenta, de Buena Fe (para Fernando Fraguela); El son de Eliodoro, de La Trovuntivitis (para Mauricio Llopiz, Camilo Suárez, Adria Stax y Lisett Ledon) y Abre la ventana, del Dúo Karma (para Fito Hernández y Xotchitl Galán), respectivamente.

Se entregó la estatuilla a la joven actriz Paula Rodríguez Massola en Mejor Actuación, por Tutorial, de Diván; la de Mejor Video Música Popular Bailable se la llevó Para eso estamos, de Alain Pérez, dirigido por Alejandro Pérez; y se otorgaron los Premios Especiales Lucas 2020 a la agrupación Havana D′Primera y al programa televisivo Al Mediodía.

Sin público presente, desde el capitalino Teatro Astral, se desarrolló la atípica ceremonia signada por la COVID-19, la cual fue grabada para su transmisión este miércoles a las dos de la tarde vía streaming, por el canal de Facebook de la Capital del Video Clip Cubano y por la Televisión Cubana como ya es costumbre.