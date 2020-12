Feria Nacional de Artesanía: La autenticidad como diferencia

«La Feria Nacional de Artesanía es muestra de la voluntad política de que nada va a frenar nuestra creación, es también un reflejo de la voluntad de nuestro pueblo de no rendirse, y de los artistas cubanos de acompañar al pueblo en todo momento», dijo en conferencia de prensa, el doctor Arturo Valdés Curbeira, director general del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC), organizador junto con el Ministerio de Cultura, de la Feria Nacional de Artesanía 2020, que en La Habana, quedará inaugurada el 15 de diciembre, a las 10:00 a.m., en la Estación Cultural de Línea, ubicada en Línea y 18, Vedado, hasta el 28 del propio mes. Como subsede tendrá el Recinto Ferial de Rancho Boyeros. La entrada del público ese día, será a partir de las 12:00 m. El resto de los días es de10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Bajo el slogan «La autenticidad es nuestra diferencia», la Feria, que se extenderá a 11 provincias del país, bajo un estricto cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas para la actual contingencia epidemiológica que vive la nación, constituye un regalo a los cubanos del Ministerio de Cultura, a través del FCBC y de los gobiernos de cada territorio. Además, es una muestra del esfuerzo que hacen hoy el país y los artistas del Fondo, esos que viven y trabajan en los barrios, que donaron gratuitamente 300 000 nasobucos, camas para los centros de aislamiento, y otros medios de protección, de contribuir al enfrentamiento de la máxima dirección del Estado y la revolución a la COVID-19.

Foto: Dunia Álvarez Palacios

La Feria Nacional de Artesanía contará con una oferta cultural muy variada, con espacios de promoción y oportunidades de negocio, y de promoción de comercio electrónico. En la Capital, habrá también presencia de las filiales provinciales del FCBC y contará con la asistencia del Laboratorio Artístico de San Agustín-LASA, entre otros. Un total de 158 stands animarán ambos recintos feriales y en ellos se regulará la entrada del público para evitar aglomeraciones de este. Se podrá adquirir en la taquilla de entrada los conocidos pasaportes que usualmente se venden durante el Festival de Cine de La Habana al precio de 25 CUP. Las entradas mantienen el precio de 5 CUP y la de los productos serán en CUP y en CUC, estos últimos a su actual cambio establecido.

«El FCBC y sus artistas siempre se han mantenido en un diálogo constante con el pueblo. A nuestros artistas les hemos hecho un llamado a no elevar los precios. Este año no tendremos FIART, pero vamos a tener la Feria Nacional de Artesanía. Y un ejemplo de ese diálogo, en el que hemos escuchado la opinión de la población, ha sido la decisión de hacer esta Feria Nacional en varios lugares de la Ciudad, experiencia que vamos a extender en el 2021 a todos los eventos que organiza el Fondo a nivel de país. A la Feria que ya organizamos por el Día de las Madres y de los Padres agregaremos la dedicada a los niños, haremos ferias por temáticas, iremos incluso, a los municipios, al barrio. Comenzaremos a aplicar las ventas online como se hace en otros países», dijo finalmente Arturo Valdés Curbeira.