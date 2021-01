Fallece en La Habana cineasta cubano Enrique Pineda Barnet

Director, guionista y un singular comunicador, Pineda Barnet fue uno de los primeros realizadores que trabajó en zonas de la experimentación. Muestra de ello es su obra Cosmorama (1964).

En 2016, el director de La bella del Alhambra (1989) recibió el Coral de Honor durante la edición 38 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.

La obra de Enrique Pineda Barnet ha suscitado mucho interés. Así lo demuestran estudios universitarios de los últimos años como la tesis de Sebastián Pruvost, en 2015 de la Universidad de Borgoña, la difusión de sus películas en París, durante el mes de la cultura cubana, o la proyección de Soy Cuba (1964), película de la que fue el coguionista, según reseña el blog El cine es cortar.

En el año 2006, el Ministerio de Cultura de Cuba y el Instituto Cubano del Arte y de la Industria Cinematográfica (ICAIC) le entregaron el Premio Nacional de Cine por el conjunto de su carrera y de su obra.

Cuando recibió la Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres” (Orden de las Artes y las Letras) expresó: “En la infancia, soñaba tener, para mí solamente, Un planeta, un asteroide, Donde cultivar para siempre una rosa. Pero la vida no me permitió ser ese pequeño príncipe. De adulto, no alcancé a librar batallas de capas y espadas. Ahora de adulto, muy adulto, casi tarde, El Gobierno francés me otorga esta emblemática condición que agradezco y prometo cumplir, Caballero de arte, de estética y de ética para lanzar la flecha al horizonte”.