El César de los Instructores de Arte

En sus múltiples facetas, con amplios resultados y premios, permanece su vocación de Instructor de Arte.

¨Estudiar y graduarme en la especialidad de teatro en la Escuela de Instructores de Arte Manuel Ascunse Domenech me dio la posibilidad de llegarle a las otras expresiones artísticas en las que me he desenvuelto en los últimos años,¨ dice César.

¨La formación de un instructor de arte te imprime una vocación de trabajo cultural comunitario en el que además de enseñar recibes saberes de los demás y ese estilo me ha ayudado mucho a formarme integralmente¨.

La dinámica de César, las inquietudes de su carácter, el deseo permanente de aprender, y arriesgarse en varias disciplinas, le ha servido para formar y dirigir a diferentes grupos de creación, dígase en la radio, la televisión, en la escuela de arte, en la comunidad, y en la AHS.

¨Yo todo lo veo desde el prisma del teatro y la actuación y a partir de ahí elaboro los contenidos y propuestas por eso a veces me ven organizando eventos, haciendo dirección artística de espectáculos además de pertenecer al grupo dramático de la Emisora CMHW como actor, director y guionista lo que ha significado una escuela para mi¨

César Irigoyen, por su formación profesional y resultados en la cultura, constituye un Instructor de Arte, de excelencia.

¨Me voy moviendo en todas esas facetas pero sin perder la esencia de ese instructor de arte que sigue viviendo en mí porque nunca lo voy a dejar se ser. El que estudia y ejerce de instructor de arte se muere amándolo y siéndolo¨