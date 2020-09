Denuncia Abel Prieto campaña mediática contra Cuba en medio de la pandemia por COVID-19

Efemérides: ∘ 11 Septiembre, 1876Pianista, director de orquesta y compositor de danzones, Antonio María Romeu nació en Jibacoa el 11 de septiembre de 1876; su padre Antonio Romeu, era violinista por afición. En 1900 debutó como pianista en el grupo de Leopoldo Cervantes e introdujo una variedad en las orquestas de danzones incorporándoles el piano a la "charanga", nombre que recibían este tipo de orquestas, así surgió a la Orquesta Francesa o Charanga a la Francesa como luego se le denominó. En 1937 se integró a su orquesta el cantante Barbarito Diez. Entre sus composiciones están los danzones: La bayamesa, La Macorina, Ojos triunfadores, Galleticas de María, Linda cubana, esta última estrenada en la película Estampas habaneras. Murió el 19 de enero de 1955. ∘ 11 Septiembre, 1911Cantante, pianista y compositor. Rita Montaner lo bautizó como Bola de Nieve. Nació en Guanabacoa el 11 de septiembre de 1911. Estudió música en el Conservatorio Mateu de su ciudad natal. Comenzó actuando en el cine silente de su villa. En 1933 trabajó en México acompañando al piano a Rita Montaner. Como cantante lo caracterizaba un estilo original y muy personal de interpretación. Autor de las canciones Si me pudieras querer, Ay amor, Tú me has de querer, entre otras. Murió en Ciudad México el 2 de octubre de 1971. Sus restos reposan en el cementerio de Guanabacoa. ∘ 11 Septiembre, 1973Nació en Valparaíso, el 26 de junio de 1908. Desde su época de estudiante de Medicina se destacó como activista en las luchas sociales. En 1932 recibió el título de médico cirujano, pero su labor profesional no le impidió continuar su militancia política. El 19 de abril de 1933 participó en la fundación del Partido Socialista. Ocupó diversos cargos en el gobierno y en las organizaciones políticas, y finalmente fue proclamado presidente de Chile. El 11 de septiembre de 1973, la fuerza aérea sublevada bombardeaba el Palacio de la Moneda. Allende combatió hasta el último momento de su existencia, y entregó a su pueblo el más alto ejemplo de heroísmo que se puede ofrecer. ∘ 11 Septiembre, 2001Las ciudades norteamericanas de Washington y Nueva York sufrieron un duro impacto desde que poco después de las nueve de la mañana de este día, el World Trade Center y el Pentágono se convirtieron en zonas de catástrofe. Las torres gemelas neoyorquinas, de 110 pisos cada una, fueron impactadas por sendos aviones de pasajeros que provocaron explosiones desde la planta 87 hacia arriba. Posteriormente ambas torres se derrumbaron. A pocos minutos del choque de los aviones contra el World Trade Center, fuentes del Pentágono reportaron que el complejo militar fue impactado en su lado oeste por un avión. Casi paralelamente, la Casa Blanca, el Capitolio, el Departamento del Tesoro y la Secretaría de Defensa evacuaron su personal en lo que se consideró la mayor emergencia del país.