Compañías de danza festejan centenario del Alicia Alonso

∘ 21 Diciembre, 1764El doctor Tomás Romay y Chacón, hombre erudito, de conocimientos realmente enciclopédicos y considerado el iniciador del movimiento científico cubano, fue miembro distinguido y director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. En el período comprendido entre 1803 y 1804, introdujo en la Isla la vacuna contra la viruela, hecho que se considera la primera introducción de tecnología en Cuba. Realizó importantes reformas en la enseñanza de la Medicina, se destacó en la lucha contra la escolástica; junto al Obispo Espada combatió y eliminó los enterramientos en los conventos, una medida higiénica imprescindible, y para estos fines se construyó el Cementerio Universal de La Habana. ∘ 21 Diciembre, 1830Nacido en una finca próxima a Yara, Manzanillo, Oriente, el 21 de diciembre de 1830. Mayor General del Ejército Libertador. Uno de los participantes en la reunión preparatoria de la guerra en el Ingenio Rosario. Segundo jefe de las fuerzas libertadoras. Fue candidato en las primeras elecciones presidenciales de la República; pero renunció debido a los ilegales manejos que se observaban para elegir a su adversario, Tomás Estrada Palma, preferido de los norteamericanos. Murió en la hacienda La Jagüita, Manzanillo, el 14 de junio de 1907 ∘ 21 Diciembre, 1898La tendencia surgida entre la membresía del Partido Revolucionario Cubano (PRC) de que con la capitulación de la corona española sobre sus derechos en Cuba concluían las razones de existencia de la organización fundada por José Martí en 1892, decretó su disolución. En tal decisión mucho tuvo que ver el sucesor en la jefatura del PRC, Tomás Estrada Palma, quien posteriormente se convirtió en el primer presidente de la nación. Muerto Martí el Partido perdió su capacidad de movilización en el exilio y se limitó a recaudar fondos para la guerra. ∘ 21 Diciembre, 1920La prima ballerina assoluta y directora-fundadora del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso, nació en La Habana y a pesar de sus 91 años se mantiene al frente de la Compañía, que ha llevado la danza clásica a los más encumbrados teatros del mundo. Su actividad profesional comenzó en 1938, en Broadway, al debutar en las comedias musicales Great Lady y Stars in your eyes. Fue fundadora en 1940 del Ballet Theatre of New York. En 1948 fundó en La Habana el Ballet Alicia Alonso, hoy Ballet Nacional de Cuba. ∘ 21 Diciembre, 1958El cuartel de Yaguajay, en la zona norte de Las Villas, constituía uno de los objetivos en el plan del comandante Camilo Cienfuegos durante la invasión. El cerco comenzó la mañana del 21 de diciembre y, a partir de la noche del siguiente día, se inició el tiroteo a las posiciones enemigas. El 23 se estrechaba el cerco y en la madrugada del 24 el Ejército Rebelde arreció el fuego y tomó el hotel. En la contienda sufrieron numerosas bajas. A las 10 de la mañana el jefe de la posición militar, capitán Wong, pidió una tregua para hablar con Camilo. Al no llegar a un acuerdo el combate se prolongó hasta el 31 de diciembre, día en que se recibió el mortero y la bazuca, el cuartel fue sometido a un fuerte ataque y aceptó la rendición incondicional. ∘ 21 Diciembre, 1991Con el protocolo de Alma Ata los representantes de todas las repúblicas soviéticas, a excepción de las tres del Báltico, decidieron formalmente la disolución de la Unión Soviética, un día antes de cumplirse 69 años de su constitución en 1922. Mediante el documento también Rusia se convirtió en heredera del asiento del multinacional Estado en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de sus activos. El 23 se estrechaba el cerco y en la madrugada del 24 el Ejército Rebelde arreció el fuego y tomó el hotel. En la contienda sufrieron numerosas bajas. A las 10 de la mañana el jefe de la posición militar, capitán Wong, pidió una tregua para hablar con Camilo. Al no llegar a un acuerdo el combate se prolongó hasta el 31 de diciembre, día en que se recibió el mortero y la bazuca, el cuartel fue sometido a un fuerte ataque y aceptó la rendición incondicional. ∘ 21 Diciembre, 1991Con el protocolo de Alma Ata los representantes de todas las repúblicas soviéticas, a excepción de las tres del Báltico, decidieron formalmente la disolución de la Unión Soviética, un día antes de cumplirse 69 años de su constitución en 1922. Mediante el documento también Rusia se convirtió en heredera del asiento del multinacional Estado en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de sus activos. En las jornadas posteriores se disolvieron los órganos directivos y se produjo la renuncia del presidente Mijail Gorbachov.